Тренер Угаров усомнился в чемпионстве «Динамо» в следующем сезоне

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Бывший тренер московского «Динамо» Денис Угаров предположил, что команда не будет в числе претендентов на золото в следующем сезоне.
«У «Динамо» в этом году был шанс, которого у них больше не будет. Это то же самое, что было, когда команду тренировал немец Сандро Шварц. Они заняли третье место, а потом непонятно, где оказались. Будет так же. Динамовцам теперь не светит ничего. Чтобы команда побеждала, нужен стабильный состав, игра на высоком уровне на протяжении нескольких сезонов», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Угаров.
Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Так, в напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
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