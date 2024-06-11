Титов раскрыл, какой товарищеский матч хотел бы увидеть

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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Егор Титов заявил, что с удовольствием понаблюдал бы за товарищеским матчем сборных России и Казахстана.
«Хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан. Не стал бы смотреть на эту игру как на противостояние Карпина и Черчесова, смотрел бы как на очередной интересный матч нашей сборной. В Казахстане очень любят российский футбол. Думаю, что любой матч этих сборных вызовет аншлаг. А то, что там теперь работает Черчесов — тоже хороший знак», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Титов.
Ранее Егор Титов заявлял, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
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