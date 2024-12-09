Президент MMA World Дроздов: в 2025 году покажем всем, что у спорта нет границ

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Президент MMA World Виктор Дроздов заявил, что в 2025 году его организация покажет миру, что спорт не имеет границ. По его словам, определяющим событием для учреждения MMA World стал отказ от приглашения россиян на международные турниры.
«Нас перестали приглашать на международные турниры, а через два года предложили выступить, но без флага и гимна. Со мной связался лично президент IMMAF Керрит Браун, но я ответил на его предложение категоричным отказом. У нас есть родина, у нас есть Россия. И мы будем соревноваться исключительно с триколором. Данное решение было принято единогласно по итогам собрания членов федерации, президиума», — пояснил он в интервью RT.Тем временем возвращение российских спортсменов на международную арену своей главной задачей как советника министра спорта РФ назвал комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что у него есть связи с людьми на Западе, которые формируют общественную повестку.
«Самое главное – это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе», — рассказал Губерниев.Читайте также:
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