Тренер Исмаилов: Волкова засудили в бою с Ганом

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Профессиональный тренер Рамазан Исмаилов оценил бой россиянина Александра Волкова и француза Сирила Гана, отметив, что последнего явно засудили. По его словам, при первых двух относительно равных раундов, Волков однозначно одержал победу в третьем.
«Засудили Волкова. Чуть-чуть Александр был лучше. Первые два раунда близкие. Могли дать в любую сторону. Их надо пересмотреть и проанализировать. При всех равных прочих, третий раунд в анализе не нуждается. Волков забрал уверенно. Доминировал и наносил удары, вплоть до гонга находился сверху. Поэтому должна была быть победа Волкова», — поделился тренер в интервью MMA.Metaratings.ru.В то же время президент ММА World Виктор Дроздов рассказал, как учреждение его организации помогло справиться с проблемой, когда множество спортсменов, лишившись стимула оставаться в любителях, принялись форсировать переход в профессионалы. В беседе с RT он пояснил, что благодаря этому россияне теперь могут состязаться на чемпионатах и первенствах мира.
«По их итогам бойцам будут присваиваться детский, юношеский и взрослый разряды, звания. Потом они будут переходить в профи, получать признание, славу», — рассказал он.Читайте также:
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