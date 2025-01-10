В Коломне проведут всероссийские соревнования юных конькобежцев

Фото: пресс-служба Минспорта МО
III всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» состоятся в Коломне в субботу, 11 января, за победу будут сражаться более 300 юных спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Турнир проведут в конькобежном центре «Коломна». Медали будут разыгрываться среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях: 9-11 лет и 12-13 лет. В программу соревнований входят дистанции 100, 300 и 500 метров», — отмечается в сообщении.Участниками турнира станут конькобежцы из двенадцати российских регионов: Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также из Ульяновской, Нижегородской, Тверской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Челябинской, Кировской и Владимирской областей.
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