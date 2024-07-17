Подмосковный пловец Беляев одержал победу на этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Кирилл Беляев завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Кирилл Беляев стал лучшим в заплыве на десять километров, вторую и третью ступень пьедестала заняли представители Удмуртии и Тульской области», — отмечается в сообщении.Первый этап Кубка России по плаванию на открытой воде проходит с 16 по 18 июля в Москве — на гребном канале в Крылатском. В соревнованиях принимают участие сто спортсменов из разных регионов страны. Заплывы проводятся на дистанции 1500 метро, пять километров и десять километров.
Турнир организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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