В Серебряных Прудах состоится спортивный турнир сотрудников силовых структур

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Традиционный турнир-многоборье среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского состоится в Серебряных Прудах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С.А. Фирсова в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу турнира входят четыре вида состязаний: плавание, перетягивание каната, комбинированная эстафета и четырёхборье в рамках выполнения нормативов ГТО», — говорится в сообщении.Участниками турнира станут команды Росгвардии, Мособлпожспаса, и отделения МВД по округу Серебряные Пруды.
Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин посетит турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы.
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