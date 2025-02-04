Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ

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Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Как сообщил норвежец в своем аккаунте в X (Twitter), причиной стал конфликт между FIDE и организаторами Freestyle Chess Tour из-за проведения чемпионатов мира.
В FIDE заявили, что соглашение не достигнуто из-за отказа Freestyle признать исключительный статус федерации как регулятора мировых первенств.
Карлсен отметил, что Дворкович связывался с его отцом в декабре, заверяя, что игроки не пострадают от решений FIDE, и якобы обещал уйти в отставку, если совет федерации не выполнит договоренностей.
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Карлсен отметил, что Дворкович связывался с его отцом в декабре, заверяя, что игроки не пострадают от решений FIDE, и якобы обещал уйти в отставку, если совет федерации не выполнит договоренностей.
«Независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий», — повторил слова Дворковича шахматист.Однако президент FIDE нарушил обещание, потребовав от игроков подписать «неприемлемый отказ».
«Вы уйдете в отставку?», — спросил Магнус Карлсен, указывая на ложь Дворковича.Ранее «Радио 1» передавало, что были названы лучшие боксеры в истории.
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Мария Моисеева