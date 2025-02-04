Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Как сообщил норвежец в своем аккаунте в X (Twitter), причиной стал конфликт между FIDE и организаторами Freestyle Chess Tour из-за проведения чемпионатов мира.