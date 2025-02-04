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Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ

Карлсен призвал Аркадия Дворковича оставить пост президента ФИДЕ за ложное обещание
Фото: iStock/Vera Nazemkina

Фото: iStock/Vera Nazemkina

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен потребовал отставки президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича. Как сообщил норвежец в своем аккаунте в X (Twitter), причиной стал конфликт между FIDE и организаторами Freestyle Chess Tour из-за проведения чемпионатов мира.
В FIDE заявили, что соглашение не достигнуто из-за отказа Freestyle признать исключительный статус федерации как регулятора мировых первенств.

Карлсен отметил, что Дворкович связывался с его отцом в декабре, заверяя, что игроки не пострадают от решений FIDE, и якобы обещал уйти в отставку, если совет федерации не выполнит договоренностей.

«Независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий», — повторил слова Дворковича шахматист.
Однако президент FIDE нарушил обещание, потребовав от игроков подписать «неприемлемый отказ».

«Вы уйдете в отставку?», — спросил Магнус Карлсен, указывая на ложь Дворковича.
Ранее «Радио 1» передавало, что были названы лучшие боксеры в истории.

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Тренер Шары Буллета озвучил главную причину поражения от Пейджа в недавнем бою
06 февраля 2025, 18:45

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян прокомментировал поражение своего подопечного в недавнем бою против Майкла Пэйджа.
Шара проиграл британскому бойцу 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250. В эксклюзивном интервью изданию MMA.Metaratings.ru тренер россиянина назвал основную причину поражения. По его словам, Шарабутдин не был в оптимальной форме, так как не чувствовал себя абсолютно здоровым.

«У нас есть проигрыш, мы с этим согласны. Мы все вместе признаем поражение, наша команда — как семья. Самая главная причина поражения – здоровье. Шару подвело здоровье, так бывает», — сказал Азизян.

Наставник российского бойца добавил, что Шара не хотел расстраивать болельщиков, поэтому и вышел на этот поединок, чего, возможно, делать не следовало. Сейчас он подлечится, полностью восстановится и будет готовиться к следующим боям, заключил Гор Азизян.

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#тренер
#семья
#здоровье
#интервью
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Игрок «Трактора» Блажиевский оценил игру против магнитогорского «Металлурга»
06 февраля 2025, 16:36

Фото: istockphoto/shironosov

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» одержал победу над «Металлургом» из Магнитогорска со счётом 5:2. Своими впечатлениями об игре поделился защитник клуба из Челябинска Артём Блажиевский.
В разговоре с изданием Metaratings.ru он прежде всего отметил, что это было дерби, а такие игры всегда проходят в острой, напряжённой и бескомпромиссной борьбе. Такие матчи всегда нравятся зрителям: игроки не жалеют ни себя, ни соперника и бьются до последнего.

На вопрос, какое из уральских дерби — против «Металлурга» или «Автомобилиста» из Екатеринбурга — является более принципиальным и ярким по накалу, хоккеист ответил, что их нельзя разделять и выделять. По мнению Блажиевского, обе эти команды — классные и сильные, и бьются против соседей по региону с особенной страстью и энергией.

В прошедшем матче защитник в целом остался доволен и своими действиями, и игрой товарищей по команде, отметив только недостаточно уверенную игру в меньшинстве. По словам хоккеиста, всё сложилось удачно, но всегда есть куда расти.

После 55 сыгранных матчей «Трактор» набрал 76 очков и уверенно занимает первую строчку в Восточной конференции, опережая идущий вторым «Салават Юлаев». В следующем матче 12 февраля челябинцы вновь сыграют против «Металлурга».

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#хоккей
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Раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли
«Зенит» не готов тратить на покупку бразильского защитника Уэсли больше €30 млн
06 февраля 2025, 15:37

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Руководство клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга не планирует тратить на приобретение бразильского защитника «Фламенго» Уэсли больше 30 миллионов евро. Даже учитывая неоднократные отказы бразильцев от предложений чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) шести последних сезонов.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Очевидно, что «Фламенго» просто набивает цену, чтобы выручить побольше за свой ценный актив. По словам собеседника издания, «сине-бело-голубые» не рассматривают возможность выплаты 38 миллионов евро за 21-летнего игрока, как на этом настаивает бразильская сторона. Руководство клуба из Петербурга справедливо полагает эту сумму слишком большой, поэтому всё, что они готовы потратить на эту сделку — 30 миллионов евро, сумма является окончательной.

За «Фламенго» Уэсли выступает с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро. В 109 матчах в рамках всех турниров на континенте защитник стал автором двух голов.

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Тренер Гор Азизян опроверг слухи о завершении карьеры Шары Буллета
06 февраля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Промоутеры из UFC уже предложили Шарабутдину Магомедову новый бой. Однако команда российского бойца попросила дать время на лечение и окончательное восстановление.
Об этом в эксклюзивном интервью для сетевого издания MMA.Metaratings.ru сообщил тренер спортсмена, больше известного под псевдонимом Шара Буллет (англ. Bullet — пуля - прим. ред.), Гор Азизян. Таким образом, наставник опроверг слухи о том, что его подопечный собирается завершить карьеру в ММА из-за проблем со здоровьем.

«Шара Буллет закончит карьеру из-за проблем со здоровьем? Кто вообще это придумал? Это не соответствует действительности», — сказал тренер.

Он также добавил, что его подопечный сейчас совершает паломничество в Мекку, а когда вернётся в Россию, будет лечиться и восстанавливаться. По словам Азизяна, они уже получили предложение о новом бое от Мика Мейнарда, но попросили дать им время на реабилитацию.

1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет потерпел первое поражение в своей карьере в поединке против Майкла Пэйджа. До этого в активе россиянина значились 15 побед. Сразу появилась информация, что боец может закончить карьеру по состоянию здоровья.

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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин поделился ожиданиями от игры «Спартака» после зимней паузы
Юрий Заварзин: «Спартак» способен «бросить перчатку» «Зениту» после зимней паузы
06 февраля 2025, 14:13

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин с осторожностью относится к новым приобретениям московского «Спартака». Он считает, что в конце первой части чемпионата в столичной команде и без того сложился неплохой коллектив.
В разговоре с изданием «РБ Спорт» спортивный функционер напомнил известную поговорку: «От добра добра не ищут». Тем не менее, он выразил надежду, что «красно-белые» сумеют навязать борьбу возглавляющим турнирную таблицу «Краснодару» и неизменному чемпиону последних лет «Зениту» из Санкт-Петербурга.

«"Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту". Посмотрим, что получится. Команда — это прежде всего ансамбль. Футболисты могут быть с хорошими качествами, но необходимо наиграть состав», — сказал Заварзин.

На вопрос, не могут ли новые приобретения сыграть со «Спартаком» злую шутку, как уже бывало, он ответил, что тут всё зависит от тренера. Экс-президент РПЛ напомнил, что бывали случаи, когда команда крупно выигрывала, а потом тренер менял игроков на трёх-четырёх позициях, и рисунок игры полностью пропадал, как и результат.

«Деян Станкович непредсказуем», — заключил Заварзин.

В последних пяти матчах «Спартак» одержал пять побед. Были последовательно обыграны ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Краснодар» и «Пари НН». В первом после паузы матче в 19-м туре РПЛ москвичи сыграют дома с «Оренбургом».

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