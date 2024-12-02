Подмосковный сноубордист Томин завоевал две медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые медали завоевал на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду спортсмен из Московской области Арсений Томин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Арсений Томин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам заездов в дисциплине «сноуборд-кросс» в смешанной паре со спортсменкой Александрой Паршиной из Магаданской области», — говорится в сообщении.Ранее спортсмены из Московской области выиграли три медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Две золотые медали в копилку областной сборной принесла Варвара Артюхова, а одну бронзовую — Дмитрий Карлагачев.
Соревнования в рамках Кубка России по сноуборду стартовали в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа 27 ноября и продлятся до 3 декабря.
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