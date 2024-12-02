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Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области Павел Сараев, Сергей Никулин, Кирилл Харьков и Савелий Солдатенков на Кубке России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.


«Павел Сараев из Пушкинского округа занял третье место в весовой категории до 53 килограммов. Сергей Никулин из Воскресенка завоевал бронзу в весовой категории до 64 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиева Посада стал третьим по итогам состязаний в категории до 88 килограммов. А королёвский спортсмен Савелий Солдатенков получил бронзовую медаль, выступив в весовой категории более 98 килограммов», — говорится в сообщении.
Турнир проходил с 25 по 29 ноября в Краснодаре, участниками соревнований стали свыше 400 самбистов из 50 российских регионов.

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#московская область
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Подмосковные конькобежцы взяли две медали первенства России по шорт-треку
02 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18-19 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медалью в копилку подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам многоборья среди юниорок (1500м-500м-1000м-1500м). Второе и третье места в этом соревновании заняли представительницы Москвы», — говорится в сообщении.
А бронзовую награду подмосковные спортсмены получили в смешанной эстафете на 3000 метров. В составе эстафетной команды выступили Фаиля Аймалетдинова, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Тимофей Алексеев, Вадим Марченко и Зорик Чогандарян.

Соревнования проходили с 28 ноября по 1 декабря в подмосковной Коломне.

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#конькобежный спорт
#шорт-трек
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#медали
#коломна
#минспорта мо
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Батутисты из Истры завоевали три медали всероссийских соревнований
02 декабря 2024, 12:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали воспитанники Истринской спортивной школы им. Н.Л. Федорович на Всероссийских соревнованиях памяти Героя Советского Союза, летчика С.М. Люлина по прыжкам на батуте, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
«Золотые медали по решению жюри получили представители Истры Алиса Филатова и Никита Южиков, а бронзовую медаль — Виктория Перезва», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в городе Иваново с 18 по 23 ноября, в них приняли участие около 300 спортсменов из 17 регионов России.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Московской области Кристина Резцова завоевала серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону: награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин.

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#спорт
#соревнования
#медали
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РФС рассказал, что в 2025 году изменится ситуация с допуском россиян к турнирам
Дюков: ситуация с допуском россиян к турнирам поменяется в 2025 году
02 декабря 2024, 11:29

Фото: istockphoto/FotografieLink

Ситуация с допуском российских спортсменов к международным турнирам изменится в 2025 году, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Если говорить об отношении к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения», — приводит его слова ТАСС.
Дюков резюмировал, стране нужно, чтобы с ее спортсменов сняли несправедливое, а также политически мотивированное решение, запрещающее россиянам участвовать в турнирах.

На фоне спецоперации в Донбассе, российские команды пропустили ЧМ — 2022, чемпионат Европы — 2024, а также пропускают отборочные матчи к ЧМ — 2026.

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#спорт
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В турнире по борьбе в Электростали приняли участие более 60 спортсменов
02 декабря 2024, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Традиционный лично-командный турнир по греко-римской в честь тренера И. А. Попкова и двукратного чемпиона первенства СССР Н. Г. Сапрыкина состоялся в подмосковной Электростали, участниками состязаний стали более 60 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На турнире соревновались шесть команд из разных подмосковных населённых пунктов: Мытищ, Богородского округа, Электрогорска, а также посёлке Красный Электрик, сельского поселения Большое Буньково и Электростали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители спортшколы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» завоевали по итогам турнира восемь медалей в личном зачёте: одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых.

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#турнир
#спорт
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Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД
Депутат Свищев: Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД
01 декабря 2024, 18:56

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что известной российской фигуристке Алине Загитовой могут запретить выезд из РФ. Об этом сообщает Metaratings.
По словам парламентария, Загитова подает плохой пример. Свищев пожелал спортсменке не нарушать ПДД.

Он отметил, что из-за штрафов на фигуристку могут быть наложены ограничения. Судебные приставы в этом вопросе действуют жестко, заключил Свищев.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в этом году Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории РФ завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница.

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Чемпионка Загитова нарушила ПДД 197 раз за 2024 год
30 ноября 2024, 16:02

Алина Загитова (Фото: kremlin.ru)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, сообщили «Постньюс».
Владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка 175 нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы.

В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.

Ранее Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей. В комментариях фанаты пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».

Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.

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В Польше обиделись на баннер «Красная армия освободила Варшаву»
ИНП Польши пожаловался на баннер «Красная армия освободила Варшаву»
29 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/ Dziurek

Институт национальной памяти Польши негативно отреагировал на баннер кипрских болельщиков с надписью «Красная армия освободила Варшаву», передало агентство РИА Новости.
«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — говорилось в заявлении института.

Ещё его представители сказали, что выдадут киприотам «современные польские учебники истории».

Также польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрских болельщиков.

«Скандальный баннер болельщиков «Омонии», представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — сообщалось в заявлении польского клуба.

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Волков оценил популярность волейбола в Катаре

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#польша
#кипр
#болельщик
#футбол
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Волков оценил популярность волейбола в Катаре
Волков заявил о зарождающейся популярности волейбола в Катаре
29 ноября 2024, 19:26

Дмитрий Волков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков, поработавший в Катаре, заявил о сравнительно невысокой популярности волейбола в стране.
«Судя по зрителям на матчах, волейбол не сильно популярен в стране. Видимо, это направление в спорте у них только зарождается. Когда мы приехали с Максом в Катар, мы вообще не ощущали себя какими-то звездами. В Катаре стараются масштабно организовать Кубок эмира, привезти туда мастеровитых игроков. Сама лига тоже в последние годы набирает обороты, появляются сильные клубы. Но волейбол как само направление в спорте ещё только зарождается», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Волков.

Ранее в посёлке Горки-10 Одинцовского района Московской области прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска.

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#спортсмены
#катар
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Стало известно о возможном расширении РПЛ
Президент РФС Дюков: расширение РПЛ неактуально из-за разрыва в таблице турнира
29 ноября 2024, 19:09

Фото: iStock/FotografieLink

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что тема расширения состава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) неактуальна, так как в турнирной таблице заметен разрыв между первой шестеркой и замыкающими командами. По его словам, вопрос будут рассматривать, как только появятся клубы, готовые инфраструктурно, финансово и спортивно.
«Вопрос расширения Российской Премьер-Лиги с Александром Александровичем Алаевым мы обсуждали какое-то время назад. Даже не в этом году. Должно быть 18 или 20 команд и еще какое-то количество клубов, готовых инфраструктурно, финансово и спортивно к тому, чтобы играть в Российской Премьер-Лиге. Как только это произойдет, то мы, безусловно, будем ставить вопрос об увеличении количества команд в чемпионате России», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ранее аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены из многих других стран. По его мнению, игры в Российской Премьер-Лиге позволяют игрокам стать заметно богаче.

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#матч
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