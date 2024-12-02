Самбисты из Московской области завоевали четыре медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области Павел Сараев, Сергей Никулин, Кирилл Харьков и Савелий Солдатенков на Кубке России по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Павел Сараев из Пушкинского округа занял третье место в весовой категории до 53 килограммов. Сергей Никулин из Воскресенка завоевал бронзу в весовой категории до 64 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиева Посада стал третьим по итогам состязаний в категории до 88 килограммов. А королёвский спортсмен Савелий Солдатенков получил бронзовую медаль, выступив в весовой категории более 98 килограммов», — говорится в сообщении.Турнир проходил с 25 по 29 ноября в Краснодаре, участниками соревнований стали свыше 400 самбистов из 50 российских регионов.
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