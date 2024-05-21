Подмосковный спортсмен стал призёром международных соревнований по пятиборью

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный спортсмен стал серебряным призёром II этапа международных соревнований по современному пятиборью. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап международных соревнований по современному пятиборью среди мужчин и женщин «Кубок имени Павла Леднева» прошёл с 14 по 18 мая в Москве.
В турнире приняли участие представители России, Белоруссии и Казахстана.
Стоит отметить,что на первой этапе Егор стал золотым призером международных соревнований.
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В турнире приняли участие представители России, Белоруссии и Казахстана.
«Спортсмен из Московской области Егор Громадский занял вторую ступень пьедестала, набрав в суммарном зачете всех состязаний 1519,3 балла. Для победы ему не хватило всего 6,9 балла. Егор Громадский является воспитанником подмосковного центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. Его тренирует мастер спорта международного класса Сергей Шуин», — поделились в министерстве.
Стоит отметить,что на первой этапе Егор стал золотым призером международных соревнований.
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Мира Полтева