Подмосковный теннисист Хачанов преодолел третий круг Australian Open

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем раунде подмосковный теннисист обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).
Теперь Хачанов, получивший на турнире 15-й номер посева, сыграет с четвёртой ракеткой турнира – итальянцем Янником Синнером.
27-летний подмосковный теннисист занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл пять турниров под эгидой организации. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году и Открытого чемпионата США в 2022-м.
В 2021 году Хачанов стал серебряным призёром Олимпиады в одиночном разряде, а в составе российской команды – обладателем Кубка Дэвиса.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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27-летний подмосковный теннисист занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл пять турниров под эгидой организации. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году и Открытого чемпионата США в 2022-м.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.
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Лора Луганская