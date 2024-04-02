Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл стартовый этап Кубка России

Фото: КР по парусному спорту / Елена Разина
Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль первого этапа Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка страны из Подмосковья занял первое место в гонке в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. На втором и третьем местах расположились представители Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.Комиссаров представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.
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Лора Луганская