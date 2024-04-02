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Подмосковный яхтсмен Комиссаров выиграл стартовый этап Кубка России

02 апреля 2024, 22:21
Фото: КР по парусному спорту / Елена Разина

Фото: КР по парусному спорту / Елена Разина

Спортсмен из Подмосковья Сергей Комиссаров завоевал золотую медаль первого этапа Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России и обладатель Кубка страны из Подмосковья занял первое место в гонке в олимпийском классе «Лазер-стандарт» среди мужчин. На втором и третьем местах расположились представители Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.
Комиссаров представляет Долгопрудный, выступает за Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и СШОР по летним видам спорта.


Первый этап Кубка России по парусному спорту проходил в Сочи.

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Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже
02 апреля 2024, 19:27

Фото: iStock/36clicks

Российские гребцы не будут проходить отборочные соревнования к Олимпийским играм в Париже, сообщает во вторник 2 апреля Федерации гребного спорта России (ФГСР) в своем Telegram-канале.
Такое решение спортсменов и тренерского штаба сборной в ходе заседания было поддержано президиумом ФГСР. Российские спортсмены выразили мнение относительно ситуации с условиями допуска до спортивных состязаний в Париже и нашли ее противоречащей спортивным нормам и законам.

Президент ФГСР Алексей Свирин заявил, что российская сторона готова участвовать в международных соревнованиях только на общих и законных основаниях, а в Международном олимпийском комитете (МОК) выдвигают дискриминационные условия.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил основные положения для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Для участников разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.

Помимо этого, форма нейтральных участников соревнований не должна отображать национальных цветов их страны.

В числе условий значилось, что спортсмены должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян даже при возможности участия в соревнованиях не допустят на церемонию открытия и закрытия Олимпиады.

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#олимпиада 2024
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Подмосковные гребцы выиграли медали Кубка России
02 апреля 2024, 17:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну серебряную награду на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ проводился с 28 марта по 1 апреля в Краснодаре.

В соревнованиях приняли участие свыше 300 гребцов из 29 регионов.

«В заезде среди мужчин на 1000 метров на байдарках-одиночках не было равных подмосковному гребцу Максиму Спесивцеву. Вторым финишировал ещё один подмосковный спортсмен — Виталий Ершов, который уступил победителю 2,4 секунды», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, мужчины заняли первое место в гонке на 500 метров на байдарках-двойках.

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#подмосковье
#гребля
#спортсмены
#медаль
#кубок россии
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Журналист Каптейнс назвал Угальде качественным игроком
02 апреля 2024, 16:01

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.
«Переход в «Спартак» был действительно большим шагом для Угальде. Адаптация может занять некоторое время, это нормально. Ему нужно много работать, чтобы заиграть в РПЛ. Но Манфред — качественный игрок. Он доказал это, забив гол Аргентине за сборную Коста-Рики», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каптейнс.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне. По его словам, было ранее понятно, что при усердной работе спортсмен обязательно добьётся прогресса в технике и игре.

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#спорт
#переход
#спортсмен
#футбол
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Футболист Широков: «Динамо» надо искать баланс между атакой и обороной
02 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/master1305

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии к матчу 22-го тура РПЛ «Динамо» и «Ростова» рекомендовал первым искать баланс между атакой и обороной.
Он отметил, что «Динамо» зачастую из-за этого сталкиваются с проблемами в матчах с более или менее организованными командами.

«Как только «Динамо» столкнётся с более-менее организованной командой будут проблемы. Четвёрка атакующих игроков должна помогать обороне. Невозможно все решать за счет одной только группы атаки. Хорошая реализация «Ростова». «Динамо» нужно искать баланс между атакой и обороной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Широков.

Спортсмен отметил, что атака в игре хороша, когда сильна оборона команды.

Ранее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.

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#тренер
#оборона
#рпл
#атака
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Представительница Росгвардии Подмосковья выиграла бронзу на соревнованиях по плаванию
02 апреля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Представительница подмосковного главка Росгвардии стала бронзовым призером всероссийских соревнований общества «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию прошли 27–31 марта в Обнинске.

В турнире приняли участие 130 представителей сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации

«На дистанции 50 метров вольным стилем в личном первенстве среди женщин инструктор отделения профессиональной подготовки Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области лейтенант полиции Алина Бордей завоевала бронзовую медаль продемонстрировав достойные временные показатели», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Алина Бордей ​является ​мастером спорта по плаванию.

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#подмосковье
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С 11 апреля откроется регистрация на детские забеги Коломенского полумарафона
02 апреля 2024, 15:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

11 апреля стартует регистрация на детские забеги в рамках Коломенского полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Коломенский полумарафон «Летопись Победы» пройдет 11 мая. Это первый забег сезона серии «Суперлига Подмосковья» в 2024 году.

«Регистрация на старты Коломенского полумарафона «Летопись Победы» для юных бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно на отдельные дистанции открывается 11 апреля. Для юных спортсменов подготовлены традиционные бесплатные забеги на дистанции 300 и 600 метров. Количество мест для участия в детских стартах ограниченно», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что с этого года участники «Суперлиги Подмосковья» могут обменивать заработанные баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации на любое событие серии.

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МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян в интернете
Бах: МОК просил украинцев следить за словами спортсменов из России в интернете
02 апреля 2024, 10:50

Фото: iStock/BalkansCat

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что МОК обращался к украинцам с просьбой отслеживать публичные высказывания российских спортсменов в интернете.
По его словам, это нужно, чтобы предотвратить их участие в Олимпийских играх в Париже, передает РИА Новости.

Бах также упомянул о существовании в МОК наблюдательной комиссии, которая совместно с независимой компанией следит за заявлениями спортсменов, высказывающих поддержку правительства России.

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В Чехове завершилось первенство России по синхронному плаванию
02 апреля 2024, 10:07

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов выступили на первенстве России по синхронному плаванию в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет проводилось с 25 по 30 марта на базе «ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова».

Всего в турнире принимали участие 36 команд из 19 субъектов России.

«Представители Московской области завоевали четыре бронзовые медали, а также два призовых места в командном зачете.Подмосковный дуэт Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова завоевал «бронзу» в личном зачете и второе место в региональном зачете соревнований. Смешанный дуэт Вероника Ткаченко и Савелий Метельков стал третьим в региональном зачете», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в командном ​зачете Московская область также стала бронзовым призером.

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Спортсмен из Московской области стал серебряным призером турнира восточных единоборств
01 апреля 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортсмен из Павловского Посада завоевал серебро на турнире восточных единоборств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
31 арта 2024 в Москве прошел турнир «Московская Лига Грэпплинга» по спортивной борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги».

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов с Москвы и Подмосковья.

«Родион Олдырев спортсмен Федерации восточных единоборств городского округа Павловский посад принёс в копилку серебренную медаль в весе 34 кг в дисциплине греплинг ги», — поделились в пресс-службе администрации городского округа.

Стоит отметить, что спортсмены боролось в шести возрастных категориях среди мальчиков и девочек.

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