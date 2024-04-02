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В Чехове завершилось первенство России по синхронному плаванию

02 апреля 2024, 10:07
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов выступили на первенстве России по синхронному плаванию в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет проводилось с 25 по 30 марта на базе «ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова».

Всего в турнире принимали участие 36 команд из 19 субъектов России.


«Представители Московской области завоевали четыре бронзовые медали, а также два призовых места в командном зачете.Подмосковный дуэт Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова завоевал «бронзу» в личном зачете и второе место в региональном зачете соревнований. Смешанный дуэт Вероника Ткаченко и Савелий Метельков стал третьим в региональном зачете», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в командном ​зачете Московская область также стала бронзовым призером.

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Спортсмен из Московской области стал серебряным призером турнира восточных единоборств
01 апреля 2024, 18:01

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Спортсмен из Павловского Посада завоевал серебро на турнире восточных единоборств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
31 арта 2024 в Москве прошел турнир «Московская Лига Грэпплинга» по спортивной борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги».

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов с Москвы и Подмосковья.

«Родион Олдырев спортсмен Федерации восточных единоборств городского округа Павловский посад принёс в копилку серебренную медаль в весе 34 кг в дисциплине греплинг ги», — поделились в пресс-службе администрации городского округа.

Стоит отметить, что спортсмены боролось в шести возрастных категориях среди мальчиков и девочек.

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Подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» стал серебряным призером чемпионата России
01 апреля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«ВВА-Подмосковье» завоевал «серебро» третьего тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий тур чемпионата России по регби-7 среди мужчин прошел 30 и 31 марта на стадионе «Юг Спорт» в Сочи.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, в числе которых подмосковная команда «ВВА-Подмосковье».

«В рамках турнира команда региона обыграла соперников из Ростова со счетом 28:0. В четвертьфинале подмосковный клуб на последних минутах победу у питерской «Заставы-7». В полуфинале со счетом 22:19 команда Московской области обыграла калининградский «Балтийский шторм», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, чот лучшим игроком чемпионата стал подмосковный капитан команды Ислам Абдулкадиров.

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#чемпионат россии
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Фигурист Костомаров заявил, что чувствует себя тараканом без протезов
01 апреля 2024, 17:07

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в шоу Павла Воли на телеканале ТНТ рассказал о сложностях жизни с протезами на руках и ногах.
По словам спортсмена, когда он на ногах, то чувствует себя полноценным человеком. Костомаров отметил, что в момент возвращения домой, когда необходимо снять все протезы, то он ощущает себя «как таракан на спине, который перевернуться не может».

Ранее сообщалось, что 17 декабря 2023 года олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха.

Напомним, 10 января 2023 года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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#фигурист
#костомаров
#роман костомаров
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Тренер Каррера заявил о новом уровне игры Миранчука
01 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука вышла на новый уровень в этом сезоне.
«В этом сезоне Алексей Миранчук наконец-то вышел на свой уровень и доказал, что может играть в «Аталанте», в Серии А. Ему нужно было немного времени. Было видно, что он будет прогрессировать, если продолжит усердно работать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников говорил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его словам, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и тем самым является очень полезным для команды.

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Тренер Чанов заявил о проблемах ЦСКА
01 апреля 2024, 15:52

Фото: iStock/chiewr

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил о проблемах команды.
В частности, по его словам, это касается самих футболистов, которые в конце игры теряют концентрацию.

«У ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей. В основном это связано с игрой центральных защитников. То ли невнимательность, то ли еще что-то. Думал, армейцы вылечились от этой болезни, но «Сочи» доказал, что это не так. <…> Думаю, эти результаты из-за футболистов, которые теряют концентрацию в концовках», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чанов.

Он добавил, что тренеры всё это видят и пытаются поправить ситуацию.

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказывал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».

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В Подмосковье завершился турнир «Чудо-шашки» среди школьных команд
01 апреля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Определились победители и призёры турнира «Чудо-шашки» среди школьных команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования в рамках регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных учреждений прошли 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щёлково.

«Для всех ребят, несомненно, важно, чтобы их труд и старания были признаны взрослым поколением. Очень приятно, что наши почётные гости смогли приехать и даже сыграть дружескую партию с детьми. Благодарю всех участников, гостей и организаторов за популяризацию русских шашек», — поделился президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

Стоит отметить, что Подмосковье на регэтапе представят Полина Оксененко, Макар Поспелов, Искандер Салихов и София Сычева из средней школы № 12 имени В.Чкалова.

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#спорт
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#соревнования
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Подмосковная сборная завоевала медаль чемпионата России по биатлону
01 апреля 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате России по биатлону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Подмосковная команда в составе Анастасии Гореевой, Амины Ивановой, Кристины Павлушиной и Полины Шевниной заняла третье место в эстафете 4×6 на чемпионате России. Спортсменки из Московской области ступили представительницам Ханты-Мансийского автономного округа и Тюмени», — говорится в сообщении.
Ранее на чемпионате России по биатлону Полина Швенина принесла подмосковной сборной золотую медаль в гонке преследования.

Чемпионат проводится в Тюмени с 21 марта по 1 апреля. В соревнованиях принимают участие более 150 спортсменов из разных регионов России, а также из Белоруссии.

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Подмосковные спортсмены выиграли «бронзу» чемпионата России по биатлону
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#подмосковье
#чемпионат россии
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Подмосковная студентка завоевала бронзу Всероссийских соревнованиях по чир спорту
01 апреля 2024, 11:25

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка из Дмитрова стала бронзовым призером во Всероссийских соревнованиях по чир спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийских соревнованиях по чир спорту проводились в Южно-Сахалинске.

В чемпионате приняли участие свыше 700 спортсменов из 26 регионов страны.

«Участие в таких престижных соревнованиях, где собрались лучшие спортсмены со всей страны, подтверждает высокий уровень подготовки и опыта студентки. Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем новых ярких побед», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что соревнования проводились в рамках межрегиональных состязаний и фестиваля «Весенний» и «Cheer Fest».

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#студенты
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Подмосковные волейболистки выиграли чемпионат России
01 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по волейболу выиграла чемпионат России среди спортсменов с нарушением слуха.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха прошел с 20 по 30 марта в Калуге.

В турнире приняли участие шесть женских и девять мужских команд.

«Женская сборная Подмосковья вышла в полуфинал с первого места, где обыграла сборную команду Санкт-Петербурга со счётом 3:0. В финале подмосковные волейболистки играли против соперниц из Калуги. Представительницы Московской области уверенно одолели калужскую команду со счётом 3:0 и стали чемпионками России», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что мужская сборная Московской области заняла четвертое место на Чемпионате России.

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