В Чехове завершилось первенство России по синхронному плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Всего в турнире принимали участие 36 команд из 19 субъектов России.
«Представители Московской области завоевали четыре бронзовые медали, а также два призовых места в командном зачете.Подмосковный дуэт Маргарита Ковалева и Ульяна Шикова завоевал «бронзу» в личном зачете и второе место в региональном зачете соревнований. Смешанный дуэт Вероника Ткаченко и Савелий Метельков стал третьим в региональном зачете», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что в командном зачете Московская область также стала бронзовым призером.
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