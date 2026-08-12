Российская спортсменка полтора года живет в страхе из-за сталкера
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже около полутора лет страдает от преследования навязчивого поклонника. Об этом она рассказала в репортаже «Коса. Медиа для женщин» на YouTube-канале.
По словам 29-летней фигуристки, все началось после случайной встречи, когда фанат попросил автограф и пригласил на свидание, но получил отказ. После этого мужчина стал регулярно появляться возле ее автомобиля после выступлений, караулить у дома в Санкт-Петербурге, оставлять у двери цветы и записки с признаниями в любви и требованиями личной встречи. Позже сталкер каким-то образом узнал адреса родственников спортсменки и начал отправлять подарки им.
Из-за постоянного преследования Туктамышевой пришлось нанять охрану и просить провожать ее до машины. Попытки остановить мужчину — с ним разговаривали молодой человек фигуристки и ее менеджер — результатов не дали. Обращения в полицию также не помогли. Спортсменка живет в постоянном страхе и надеется, что огласка ситуации вразумит поклонника.
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