Российская спортсменка полтора года живет в страхе из-за сталкера

12 августа 2026, 09:29

Фигуристку Туктамышеву уже полтора года преследует навязчивый поклонник

Елизавета Туктамышева (Фото: Инстаграм*/liza_tuktik)

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже около полутора лет страдает от преследования навязчивого поклонника. Об этом она рассказала в репортаже «Коса. Медиа для женщин» на YouTube-канале.