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Российская спортсменка полтора года живет в страхе из-за сталкера

Фигуристку Туктамышеву уже полтора года преследует навязчивый поклонник
Елизавета Туктамышева (Фото: Инстаграм*/liza_tuktik)

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева уже около полутора лет страдает от преследования навязчивого поклонника. Об этом она рассказала в репортаже «Коса. Медиа для женщин» на YouTube-канале.



По словам 29-летней фигуристки, все началось после случайной встречи, когда фанат попросил автограф и пригласил на свидание, но получил отказ. После этого мужчина стал регулярно появляться возле ее автомобиля после выступлений, караулить у дома в Санкт-Петербурге, оставлять у двери цветы и записки с признаниями в любви и требованиями личной встречи. Позже сталкер каким-то образом узнал адреса родственников спортсменки и начал отправлять подарки им.

Из-за постоянного преследования Туктамышевой пришлось нанять охрану и просить провожать ее до машины. Попытки остановить мужчину — с ним разговаривали молодой человек фигуристки и ее менеджер — результатов не дали. Обращения в полицию также не помогли. Спортсменка живет в постоянном страхе и надеется, что огласка ситуации вразумит поклонника.

Лидия Пономарева

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