Погребняк спрогнозировал матч «Зенита» с «Факелом» без Вендела и Глушенкова

28 августа 2026, 16:57

Футболист Погребняк: «Зениту» будет тяжко с «Факелом» без Вендела и Глушенкова

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший форвард петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от гостевого матча «сине-бело-голубых» против воронежского «Факела» в шестом туре РПЛ. Об этом стало известно 28 августа.





По его мнению, встреча, запланированная на 29 августа, не станет для действующего чемпиона легкой прогулкой, несмотря на статус фаворита. Информацию приводит Metaratings.ru.





«Зениту» без Вендела и Глушенкова будет очень тяжело в матче с «Факелом». Воронежцы никак не могут одержать первую победу, а «Зенит» остался без двух ведущих игроков», — прокомментировал Погребняк.