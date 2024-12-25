В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
С 27 по 29 декабря в Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
28 декабря любителей лыжного спорта ожидают спринтерские гонки среди женщин и мужчин свободным стилем, а 29 декабря — аналогичные гонки классическим стилем.
«Красногорская лыжня» — одно из старейших соревнований среди лыжников в России, которое берёт своё начало в 1968 году. Каждый год в преддверии Нового года спортсмены со всех уголков страны собираются на лыжном стадионе «Зоркий». Трасса была создана двукратным призёром Олимпийских игр, коренным красногорцем Иваном Утробиным.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
27 декабря в 11:00 пройдёт тренировка в свободном стиле.
28 декабря в 11 утра начнётся квалификация в спринте свободным стилем для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения. В 16 часов состоится тренировка классическим стилем.
29 декабря в 11 утра пройдут квалификации в классическом стиле для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения.
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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