Париж возмутился из-за предупреждения России о судьбе наёмников на Украине

Фото: istock / andriano_cz
МИД Франции пригрозил последствиями посольству РФ в Париже из-за заявлений российских дипломатов о том, что отправленные на Украину французские военные инструкторы станут законной целью для Вооруженных сил РФ.
Об этом заявил заместитель официального представителя французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан, передает France-Presse (AFP).
Он также добавил, что возможность вызова посла России в МИД в настоящее время обсуждается.
Ранее Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Политолог Перенджиев назвал основное условие участия армии Ливана против Израиля
Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена
Путин высказался о праве признания Россией независимости ДНР и ЛНР
«Это возмутительные заявления, которые не останутся без последствий», — цитирует издание Лемуана.
Он также добавил, что возможность вызова посла России в МИД в настоящее время обсуждается.
Ранее Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Политолог Перенджиев назвал основное условие участия армии Ливана против Израиля
Политолог Дробницкий раскрыл, как проведут выборы в США в случае смерти Байдена
Путин высказался о праве признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Алина Юрчак