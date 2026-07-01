Стало известно о желаемой зарплате нападающего Дмитрия Воробьёва в «Спартаке»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассчитывает на годовую зарплату около двух миллионов евро в случае перехода в «Спартак».
Как сообщает Metaratings.ru, футболист хочет получать такую сумму без учёта бонусов за выполнение целей и подписного бонуса. При этом «красно-белые» продолжают вести переговоры с представителями форварда.
Следует отметить, что в апреле 2026 года Дмитрий отклонил новое предложение «Локомотива» по продлению контракта. Клуб предлагал 10 миллионов рублей в месяц, но сторона игрока ответила отказом.
Действующее соглашение Воробьёва с «Локо» действует до лета 2027 года. В завершившемся сезоне 28-летний нападающий провёл 34 матча за «железнодорожников» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в шесть миллионов евро.
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