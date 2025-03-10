Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо близок к переходу в «Ривер Плейт»

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Колумбийский полузащитник «Краснодара» близок к тому, чтобы покинуть команду и перейти в «Ривер Плейт» из Аргентины. Действующий контракт игрока с лидером российского чемпионата рассчитан до 30 июня 2028 года.
О возможном трансфере колумбийца в аргентинский клуб сетевому изданию «РБ Спорт» рассказали в агентстве Top Champ Management, представляющем интересы футболиста. Подробности сделки там не раскрыли, однако представители Кастаньо утверждают, что она уже близка к завершению.
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«В ближайшее время Кевин подпишет контракт с "Ривер Плейт"», — заявили в агентстве.Колумбийский хавбек выступает за «быков» с 2024 года. В текущем сезоне МИР Российской премьер-лиги и FONBET Кубке России он провёл в составе команды 22 матча, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. На счету Кастаньо также 16 игр за национальную сборную Колумбии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.
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Александр Бойцов