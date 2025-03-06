Выступающие в РПЛ Тикнизян, Севикян и Иву вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций

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Футболисты столичного «Локомотива» Наир Тикнизян и Эдгар Севикян, а также полузащитник «Рубина» Угочукву Иву получили вызов в сборную Армении на ближайшие два матча против команды Грузии. Игры пройдут в рамках розыгрыша Лиги наций 20 и 23 марта.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru. Наверняка был бы вызван в национальную команду и Эдуард Сперцян из «Краснодара» — он является стабильным игроком основы армянской сборной. Однако в последнем матче МИР Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» атакующий хавбек получил серьёзную травму и в ближайшее время не сможет помочь как клубу, так и национальной команде.
Сборная Армении в рамках турнира Лиги наций 20 марта примет соседей-соперников из Грузии на стадионе «Раздан» в Ереване. Ответная игра состоится в Тбилиси 23 марта. Это будут стыковые матчи за право на повышение в классе для армянской команды, которая заняла второе место в своей группе Лиги С. Сборная же Грузии будет бороться за то, чтобы остаться в Лиге В, так как она в своей группе была только третьей, пропустив вперёд украинцев и сборную Чехии.
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Сборная Армении в рамках турнира Лиги наций 20 марта примет соседей-соперников из Грузии на стадионе «Раздан» в Ереване. Ответная игра состоится в Тбилиси 23 марта. Это будут стыковые матчи за право на повышение в классе для армянской команды, которая заняла второе место в своей группе Лиги С. Сборная же Грузии будет бороться за то, чтобы остаться в Лиге В, так как она в своей группе была только третьей, пропустив вперёд украинцев и сборную Чехии.
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Александр Бойцов