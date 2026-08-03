Полузащитник «Краснодара» высказался о победе над «Факелом»

03 августа 2026, 15:24

Футболист Уткин: Победа — хороший старт, тем более дома

Фото: istockphoto/NiseriN

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин подвел итоги матча второго тура РПЛ против воронежского «Факела» (3:2), отметив важность победы, несмотря на смазанную концовку. Об этом стало известно 3 августа.





В беседе с «РБ Спорт» хавбек также заявил, что в период выступлений за «Ростов» выглядел не слабее нынешних бразильских легионеров «Зенита». Однако признал, что его пик формы еще впереди.



