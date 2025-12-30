Заварзин назвал лучшего тренера 2025 года
Сегодня лучшим тренером 2025 года в России является наставник «Зенита» Сергей Семак, даже при отсутствии трофеев. Об этом заявил бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин.
Семак возглавляет клуб с 2018 года. За это время петербуржцы шесть раз выигрывали чемпионат России, дважды брали Кубок страны и пять раз — Суперкубок.
«Лучший тренер 2025 года? Серёга Семак из «Зенита». Они доедут до чемпионства в этом сезоне. По человеческим и игровым качествам — это первое место», — прокомментировал Заварзин Metaratings.ru.
После 18 туров нынешнего сезона РПЛ «Зенит» идёт вторым с 39 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В 19-м туре, который стартует 27 февраля, команда Семака примет «Балтику».