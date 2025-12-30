Заварзин назвал лучшего тренера 2025 года

30 декабря 2025, 11:15

Заварзин: Семак является лучшим тренером 2025 года

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Сегодня лучшим тренером 2025 года в России является наставник «Зенита» Сергей Семак, даже при отсутствии трофеев. Об этом заявил бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин.





Семак возглавляет клуб с 2018 года. За это время петербуржцы шесть раз выигрывали чемпионат России, дважды брали Кубок страны и пять раз — Суперкубок.





«Лучший тренер 2025 года? Серёга Семак из «Зенита». Они доедут до чемпионства в этом сезоне. По человеческим и игровым качествам — это первое место», — прокомментировал Заварзин Metaratings.ru.