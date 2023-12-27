Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян вернулся в Россию

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«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию», —сказали в команде.
9 декабря Захарян на 41-й минуте матча сделал результативную передачу на Мартина Субименди в игре против «Вильярреала» (3:0).
Захарян оказался в «Реал Сосьедад» 19 августа.
Контракт с 20-летним полузащитником заключили на пять лет, до конца сезона-2028/2029.
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