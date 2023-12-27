Слуцкого назначили главным тренером китайского клуба

Фото: istockphoto/Rost-9D
Экс-тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого назначили главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
Об этом сказано на странице футбольного клуба в социальной сети Weibo.
Слуцкий займёт пост главного тренера с 1 января 2024 года. Он придёт на место У Цзиньгуя. Условия контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не сообщаются.
Последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин». Там он работал с 2019 по 2022 год и покинул команду по собственному желанию.
Леонид Слуцкий тренировал такие команды, как «Крылья Советов» «Москва», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».
Наибольших успехов Слуцкий смог добиться будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в российском чемпионате. С 2015 по 2016 год тренер возглавлял сборную России.
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Слуцкий займёт пост главного тренера с 1 января 2024 года. Он придёт на место У Цзиньгуя. Условия контракта тренера с «Шанхай Шэньхуа» не сообщаются.
Леонид Слуцкий тренировал такие команды, как «Крылья Советов» «Москва», ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».
Наибольших успехов Слуцкий смог добиться будучи тренером ЦСКА. Он трижды приводил клуб к победе в российском чемпионате. С 2015 по 2016 год тренер возглавлял сборную России.
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Мария Фирсова