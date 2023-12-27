Турецкая волейболистка Каракурт назвала факты, которые её поразили в России

Фото: istockphoto/Svetlana Krayushkina
Волейболистка турецкой сборной и калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт рассказала о том, что её поразило в России.
«Чемпионат» привёл её слова.
По её словам, благодаря болельщикам она чувствовала себя в России как дома.
Каракурт играет в «Локомотиве» с 2023 года. Спортсменка стала победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны, играя за «Вакифбанк». Также волейболистка выигрывала в Лиге наций с турецкой сборной.
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«В некоторых городах довольно холодно, и поначалу меня это шокировало. Но больше всего меня поразило расстояние между городами, когда мы играли на выезде», —рассказала турецкая спортсменка.
Каракурт играет в «Локомотиве» с 2023 года. Спортсменка стала победительницей Лиги чемпионов, двукратной чемпионкой Турции и Кубка страны, играя за «Вакифбанк». Также волейболистка выигрывала в Лиге наций с турецкой сборной.
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Мария Фирсова