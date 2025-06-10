Щетинин: победа Сафонова в Лиге чемпионов стала вкладом в российский футбол
Полузащитник ФК «Ростов» и сборной России Кирилл Щетинин оценил важность победы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.
Собеседник Metaratings заявил, что Сафонов счастлив, поскольку не каждый россиянин и даже не каждый игрок в Европе способен выиграть Лигу чемпионов. Эту победу Щетинин назвал большим вкладом в российский футбол.
Напомним, что Матвей Сафонов победил в Лиге чемпионов, играя за «ПСЖ» в сезоне-2024/25. Триумф стал важным историческим событием как для самого французского клуба, который впервые получил такую награду, так и для Сафонова, ставшего пятым футболистом из России, выигравшим Лигу чемпионов.
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