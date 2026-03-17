Полузащитник Сантос объяснил переход из «Краснодара» в «Сочи»

17 марта 2026, 13:04

Полузащитник Густаво Сантос, перешедший из «Краснодара» в «Сочи» на правах аренды, назвал причины смены команды и сравнил их между собой. Своими мыслями он поделился в беседе с Metaratings.ru.





По словам футболиста, в «Краснодаре» ему дали понять, что не смогут предоставлять достаточно игрового времени. Однако он не привык долго сидеть на скамейке запасных, поскольку уверен, что может помочь команде, независимо от ее места в таблице.



У Сантоса спросили, каково ему осознавать, что он переходит из команды, претендующей на титул чемпиона, в клуб, борющийся за выживание. В ответ он заявил, что не видит между ними большой разницы.

«Сочи» — это тоже большой клуб с большими амбициями. Все мы профессионалы и делаем свою работу, — подчеркнул футболист.