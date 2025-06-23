«В российском футболе офигеваешь каждый день»: Бурлак о проблемах «Крыльев»

23 июня 2025, 15:25

Фото: iStock / gorodenkoff

Бывший игрок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал уход Роберта Тер-Абрамяна и Руслана Пименова из самарского клуба. Он предположил, что причиной стали разногласия по трансферам и влиянию в клубе.





Бурлак назвал «Крылья» главным претендентом на вылет, отметив отсутствие состава у команды за месяц до начала чемпионата.



Он также выразил обеспокоенность ситуацией в российском футболе в целом, упомянув «Химки» и «Торпедо», а также пожалел тренера Адиева, которому «не везет» в России.





«Это называется российский футбол. Каждый день просыпаешься — и реально офигеваешь, и не понимаешь, что еще может произойти? Адиева реально жалко. Он вроде тренер-то хороший, но в России что-то ему не везет», — сказал Бурлак Metaratings.ru.