«Спартак» отказался от трансфера аргентинского защитника
Футбольный клуб «Спартак» отказался от 23-летнего защитника «Индепендьенте» Кевина Ломонако.
По информации «Metaratings.ru», аргентинского футболиста Кевина Ломонако предлагали «Спартаку» за 10-12 миллионов евро в мае. Центральный защитник был готов к переезду в Россию, но руководство «красно-белых» отказалось от него, выбрав для усиления линии обороны других кандидатов. Позже Ломонако пригласили в сборную Аргентины, что сильно повлияло на рост его трансферной стоимости.
Следует отметить, что Кевин выступает за «Индепедьенте» с августа 2024 года. На счету футболиста результативная передача в 45 матчах и два гола, а рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Ломанако подал заявку на матч в сборной Аргентины к Чемпионату мира 2026 года против сборной Чили в начале июня.
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