Полузащитник «Спартака» Зорин может перейти в «Ахмат», «Акрон» и «Пари НН»
21-летний полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может сменить клуб. Как оказалось, интерес к нему проявляют «Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Пари НН» и «Оренбург».
Будущее футболиста зависит от решения спортивного блока «Спартака»: рассматриваются варианты как аренды, так и полноценного трансфера. Как отмечает Metaratings.ru, пока официальных предложений от клубов не поступало, они лишь следят за развитием ситуации.
Ранее Зорин уже играл на правах аренды за минское «Динамо» и «Ахмат», в котором провёл прошлый сезон РПЛ: 14 матчей и 2 гола. Контракт с «Спартаком» действует до июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
