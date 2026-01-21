Достижения.рф

Полузащитник «Спартака» Зорин может перейти в «Ахмат», «Акрон» и «Пари НН»

Фото: iStock/gorodenkoff

21-летний полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может сменить клуб. Как оказалось, интерес к нему проявляют «Ахмат», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Пари НН» и «Оренбург».



Будущее футболиста зависит от решения спортивного блока «Спартака»: рассматриваются варианты как аренды, так и полноценного трансфера. Как отмечает Metaratings.ru, пока официальных предложений от клубов не поступало, они лишь следят за развитием ситуации.

Ранее Зорин уже играл на правах аренды за минское «Динамо» и «Ахмат», в котором провёл прошлый сезон РПЛ: 14 матчей и 2 гола. Контракт с «Спартаком» действует до июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Иван Мусатов

