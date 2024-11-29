Полузащитника «Локомотива» Батракова оценили в 50 млн евро

Фото: iStock/gorodenkoff
Бывший президент ФК «Локомотив» Илья Геркус заявил, что, если бы 19-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков играл за испанский клуб «Валенсия» и носил имя Лопес, то стоимость футболиста превышала бы 50 млн евро. По его словам, Батраков — это главное открытие 2024 года.
«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. <…> Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл бы в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за 50 миллионов евро», — поделился Геркус в беседе с Metaratings.ru.Стоит отметить, что контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в конце 2027 года. На данный момент рыночная стоимость полузащитника, по информации Transfermarkt, достигает пяти миллионов евро.
Читайте также:
Масоэро: российские футболисты живут в большей роскоши, чем многие другие
Мостовой: для «Спартака» главное не столкнуться с «Краснодаром»
В «Динамо» назвали претендента на чемпионство
Данил Пономарев