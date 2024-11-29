Полузащитника «Локомотива» Батракова оценили в 50 млн евро

Бывший президент ФК «Локомотив» Илья Геркус заявил, что, если бы 19-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков играл за испанский клуб «Валенсия» и носил имя Лопес, то стоимость футболиста превышала бы 50 млн евро. По его словам, Батраков — это главное открытие 2024 года.