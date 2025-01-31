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28-летний вратарь ЦСКА Илья Помазун готовится к переходу в «Спартак», сегодня, 31 января, он посещал офис клуба для подписания контракта. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, голкипер в середине дня прибыл в офис, а также посетил музей клуба и стадион «Спартака». Голкипер ожидает результатов медобследования, по результатам которого будет приниматься решение о подписании контракта», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. При этом отмечалось, что сам игрок пока не хочет покидать «Спартак», а главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера.
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