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Помазун готовится к переходу в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Помазун готовится к переходу в «Спартак»
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

28-летний вратарь ЦСКА Илья Помазун готовится к переходу в «Спартак», сегодня, 31 января, он посещал офис клуба для подписания контракта. Об этом стало известно Metaratings.ru.


«По нашей информации, голкипер в середине дня прибыл в офис, а также посетил музей клуба и стадион «Спартака». Голкипер ожидает результатов медобследования, по результатам которого будет приниматься решение о подписании контракта», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает искать варианты для продолжения карьеры 27-летнего парагвайского нападающего Хесуса Медины. При этом отмечалось, что сам игрок пока не хочет покидать «Спартак», а главный тренер команды Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера.

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#спартак
Четыре клуба представят Подмосковье на Кубке России по регби на снегу
31 января 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре подмосковных коллектива поборются на награды Кубка России по регби на снегу среди мужских и женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«У мужчин честь региона будут отстаивать команды «ВВА-Подмосковье» и «ВВА-Подмосковье-дубль». В розыгрыше Кубка страны среди женщин Московскую область представят «ВВА-Подмосковье» и «СШОР по ИВС-ГУОР». Всего в турнире примут участие 22 команды – 12 мужских и 10 женских», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что женский клуб «ВВА-Подмосковье» – трёхкратный обладатель Кубка России по регби на снегу. Спортсменки завоевали три золота подряд с 2022 года. Мужской состав команды в прошлом году удостоился бронзовых медалей.

Чемпионат будет проходить 1 и 2 февраля на поле стадиона Московской академии регби.

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Стало известно, на сколько выросло предложение «Динамо» по Сильянову
«Динамо» увеличило предложение по Сильянову до 7 миллионов евро
31 января 2025, 21:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Московский ФК «Динамо» увеличил предложение по защитнику «Локомотива» Александру Сильянову до 7 миллионов евро. Об этом стало известно Metaratings.ru.
Ранее предлагаемая клубом сумма, как отмечается, была на два миллиона меньше, а «железнодорожники» просили и вовсе 10 млн.
«Зенит» вышел из переговоров по трансферу Сильянова, так как петербургский клуб не устроили финансовые требования «Локомотива», — говорится в материале.
Напомним, Сильянов играет за «Локомотив» с 2023 года. За этот сезон РПЛ он поучаствовал в 16 матчах, за которые отметился лишь одной результативной передачей.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 млн евро.

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#спартак
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#футбол
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Причиной поражения Токова в бою с Шлеменко назвали неподходящую химию
Боец Магомедов: Токов затек в бою с Шлеменко из-за неподходящей химии и проиграл
31 января 2025, 21:25

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов предположил, что причиной поражения Анатолия Токова в бою с Александром Шлеменко стала неподходящая химия, из-за которой тот «затек». Он также добавил, что у Токова был большой перерыв между боями.
«Шлеменко 40 лет, он все равно в топе многих рейтингов. Я не удивился его победе над Токовым. <…> У Токова же был большой перерыв. Может быть, уровень самбо у Анатолия выше, чем у Александра. Но в ударке Шлеменко на голову выше. Он не дал Токову бороться, поэтому Анатолий затек. Когда химия не подходит, так бывает», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Магомедова.
Напомним, бой Шлеменко и Токова прошел в декабре 2024 года. Первый выиграл по раздельному судейскому решению.

На данный момент у Шлеменко 66 побед, 15 поражений и 1 ничья. У Токова же 30 побед и 4 поражения.

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#самбо
#бокс
#борьба
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#спорт
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Бетербиева назвали фаворитом в бою с Биволом
Боксер Мчуну назвал Бетербиева фаворитом в бою с Биволом
31 января 2025, 21:17

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал Артура Бетербиева фаворитом в бою с Дмитрием Биволом. По его мнению, дагестанец с трудом, но все же одержит победу.
«Думаю, плюс-минус это будут похожие бои. Бетербиев выиграет. Легко не будет, но он все же немного сильнее. Их первая встреча получилась тяжелой, но Бетербиев был сильнее и опытнее соперника. Это был очень хороший и интересный бой», — пояснил Мчуну в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, реванш Бивола против Бетербиева пройдет через три недели, 22 февраля, в Саудовской Аравии. Первый их бой завершился победой Бетербиева по решению судей.

На данный момент у Бивола 23 победы и 1 поражение, у Бетербиева — 21 победа и 0 поражений.

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Плющенко выразил соболезнования из-за гибели фигуристов в авиакатастрофе в США
31 января 2025, 19:41

Фото: iStock/jorgeantonio

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Плющенко рассказал, что среди погибших были его друзья, с которыми он вместе соревновался и участвовал в шоу по всему миру, — Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фигурист выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

«Мое сердце сейчас вместе со всеми семьями и близкими, которые переживают эту ужасную трагедию», — добавил спортсмен.

Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак. В результате трагедии никто не выжил.

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В Реутове открыли ФОК-долгострой с восемью бассейнами
31 января 2025, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами, строительство которого продолжалось десять лет, открыли в Реутове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«ФОК начали строить десять лет назад. Это был инвестиционный проект, и из-за банкротства застройщика работы прервались. Для решения этой проблемы администрация округа Реутов заключила договор с другой компанией, и в 2022 году строительство возобновилось. Сейчас ФОК открыт для посетителей», — говорится в сообщении.
В здании ФОКа располодены фитнесс-центр, термальный комплекс с русской и японской банями, хамамом и пр., восемь бассейнов, три из которых — под открытым небом, а также многофункциональный зал площадью 3 тысячи квадратных метров. Этот зал передан в муниципальную собственность, там будут заниматься юные футболисты и воспитанницы спортшколы художественной гимнастики.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек
#минспорта мо
#фок
#реутов
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Фигурист Шелковников из Подмосковья завоевал награду турнира «Северный вальс»
31 января 2025, 13:56

Тимофей Шелковников (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсмен из Московской области Тимофей Шелковников завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Северный вальс», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Тимофей Шелковников показал лучший на турнире технический результат в произвольной программе и по итогам двух прокатов набрал 222.54 баллов, что обеспечило ему третье место. Золотую медаль завоевал Артём Ковалёв из Москвы. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся ещё один представитель Москвы — Иван Конихин», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию проводились в Санкт-Петербурге с 27 по 29 января. Тимофей Шелковников представлял расположенную в Подмосковье академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училище олимпийского резерва №1 Московской области.

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#минспорта мо
#фигурное катание
#турнир
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#санкт-петербург
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье перенесли гонку «Лыжня России» из-за погодных условий
31 января 2025, 09:50

Фото: istockphoto.com/sportpoint

Традиционная гонка «Лыжня России», которая должна была пройти 8 февраля на трассе учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках, переносится в связи с неблагоприятными погодным условиями, новую дату гонки объявят позже, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Тёплая погода, установившаяся в столичном регионе, не позволяет должным образом подготовить трассу для самого массового старта страны», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что «Лыжня России» является одним из крупнейших зимних соревнований. Участие в этом заезде принимают как профессионалы, так и любители лыжного спорта. На старт могут выйти все желающие в возрасте от 12 лет. Дистанция для всех одна — десять километров. По всей России в этой гонке суммарно участвуют более 500 тысяч человек.

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Россиянин стал чемпионом в лиге Power Slap по пощечинам

Более 500 конькобежцев выйдут на старт турнира «Лёд надежды нашей» в Коломне

В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек
#минспорта мо
#гонка
#лыжня россии
#химки
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Россиянин стал чемпионом в лиге Power Slap по пощечинам
Василий «Пельмень» Камоцкий победил Вирнеса и стал чемпионом в лиге пощечин главы UFC
31 января 2025, 00:14

Василий «Пельмень» Камоцкий (Фото: скриншот Youtube-трансляции Power Slap)

Российский боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, завоевал титул чемпиона в лиге пощечин Power Slap, организованной главой UFC Дэйной Уайтом. ​Трансляцию ​показывал официальный Youtube-канал «PowerSlap».
В решающем поединке в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии, Камоцкий встретился с американцем Коа Вирнесом и одержал победу судейским решением. В момент объявления результата он развернул российский флаг.

Этот поединок стал для Камоцкого реваншем после ничьей с Вирнесом в октябре прошлого года. Тогда судьи неожиданно присудили победу американскому бойцу, что вызвало недовольство среди болельщиков. Теперь Камоцкий уверенно взял верх над соперником.

Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне, быстро завоевав популярность благодаря своей мощной технике.

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