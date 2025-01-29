Стало известно, что «Спартак» сделал новое предложение по Солари

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Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, подтвердил, что «Спартак» сделал новое предложение по трансферу футболиста. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
«Да, они сделали предложение», — подтвердил агент.Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал «Ривер Плейту» 12 млн евро за переход Солари.
Напомним, Солари играет за «Ривер Плейт» с лета 2022 года и за это время поучаствовал в 110 матчах, во время которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.
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