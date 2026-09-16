«Поможет любой команде»: Оздоев высказался об уровне готовности Дзюбы

16 сентября 2026, 19:22

Оздоев назвал Дзюбу большой личностью

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев оценил уровень готовности Артёма Дзюбы, который находится в статусе свободного агента. Об этом стало известно 16 сентября.





Трансферное окно в России закрылось 11 сентября. Летом 2026 года 38-летний Дзюба покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года, на правах свободного агента. Ранее форвард сообщил «Чемпионату», что готов завершить карьеру, если не найдёт новый клуб.





«Артём поможет любой команде, квалифицированный футболист, за него не надо говорить. Он лучший бомбардир в истории чемпионата России, большая личность», — приводит слова Оздоева Metaratings.ru.