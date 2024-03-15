Пономарев рекомендовал ЦСКА не расслабляться перед матчами с «Балтикой»

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что ЦСКА нельзя расслабляться и терять бдительность при подготовке к матчам с «Балтикой».
«Сейчас нельзя расслабляться. Кто-то может подумать, что команде повезло с жеребьёвкой. Может быть, но соперник уже известен, поэтому нужно готовиться к нему. Первый матч армейцы проведут на выезде, а там главное не проиграть. «Балтика» показывает хороший футбол», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.
Он добавил, что тренер Сергей Игнашевич всё больше набирается опыта и готовит свою команду к победам, поэтому излишняя расслабленность может обернуться поражением для ЦСКА.
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