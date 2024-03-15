Пономарев рекомендовал ЦСКА не расслабляться перед матчами с «Балтикой»

Четыре медали — две бронзовые и две высшего достоинства — завоевали спортсмены из Московской области на международных соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Жаксылыка Ушкемпирова, которые проводились в столице Казахстана Астане, сообщает пресс-служба Минспорта региона.