Туфрин назвал «Зенит» фаворитом перед «Спартаком»

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Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что команда является фаворитом в матче со «Спартаком».
Он также отметил, что игра команд должна быть очень интересной. По его мнению, «Спартак» весьма непредсказуем в игре, однако без Промеса ему тяжко.
Ранее бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин комментировал победу команду над «Динамо» в матче финала Кубка России, отмечав, что не ожидал, что обыграть соперников будет так легко.
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«Зениту» ещё играть товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Белграде. <…> Я думаю, «Зенит» — фаворит в этой паре. И оба матча будет играть на победу», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Туфрин.
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Мелисса Тимофеева