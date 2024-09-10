Пономарев: Соболев загнётся в «Зените»

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказал мнение о том, что переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» ничего хорошего никому не принесёт.
«Я не считаю Соболева укреплением команды. Всё будет наоборот — его не примут болельщики, и он загнётся там совсем. И потом больше не попадёт даже никуда играть в Премьер-лиге. Так, в принципе, «Зенит» комплектован очень прилично. Хорошими перспективными игроками. Оно и без новых трансферов было одним из сильнейших, а теперь и подавно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.
А бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов допустил, что Соболеву будет сложно адаптироваться в «Зените».
«Конкуренция очень высокая. Там много нападающих. Соболеву будет трудно адаптироваться в «Зените», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.Ранее бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
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