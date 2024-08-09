Пономарев сравнил Гайча с Буратино

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал форварда команды Адольфо Гайча деревянным и сравнил его с Буратино.
«Нужно продавать, даже не думая! Что Адольфо показал в ЦСКА? Ничего! Он так может до конца контракта шататься по арендам, а потом бесплатно уйти. Нужно заработать на продаже. Футбол — это бизнес. Я бы Гайча продал без размышлений. Он ведь деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждёт мяча. Какой-то Буратино. Его нужно продать и купить шустрого нападающего, который будет постоянно искать мяч», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев возможный переход спортсмена в «Антальяспор».
Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
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