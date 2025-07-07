Пономарев высказался о возможном уходе Файзуллаева из ЦСКА
Пономарев отреагировал на возможный уход Файзуллаева из ЦСКА: «Ради Бога»
Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что игра хавбека «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева не является уровнем для основного состава «армейцев». Таким образом Пономарев отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника.
«Пусть Файзуллаев уходит, ради бога! Это не футболист уровня топовой команды. Он у нас попылил два года, но он играет по-мальчишески. Это не уровень основного состава ЦСКА. Нужно срочно и с удовольствием его продавать», — цитирует Пономарева metaratings.ru.Кроме того, он назвал игрока «абсолютной мелкотней», которую «с удовольствием заменят» два или три человека.
В прошлом сезоне Файзуллаев провел 39 игр во всех турнирах, где забил три мяча и провел восемь результативных передач. Эксперты оценивают рыночную стоимость спортсмена в восемь миллионов евро.