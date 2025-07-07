ЦСКА подпишет канадского нападающего Гарднера на 80 млн рублей
Канадский нападающий Ретт Гарднер в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с ЦСКА. Сумма соглашения составит 80 миллионов рублей за весь срок. Ранее о договоренности сторон сообщал «СЭ».
По информации Metaratings.ru, 29-летний Гарднер в минувшем сезоне выступал в АХЛ за клуб «Лихай Вэлли», где провел 65 матчей и набрал 18 (5+13) очков.
Ранее канадец имел опыт выступлений в НХЛ, где защищал цвета команд «Даллас» и «Филадельфия».
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