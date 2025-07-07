ЦСКА подпишет канадского нападающего Гарднера на 80 млн рублей

07 июля 2025, 13:19

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Канадский нападающий Ретт Гарднер в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с ЦСКА. Сумма соглашения составит 80 миллионов рублей за весь срок. Ранее о договоренности сторон сообщал «СЭ».