Футболист «Торпедо» процитировал Высоцкого, комментируя исключение клуба из РПЛ
Футболист «Торпедо» Руслан Червяков прокомментировал поражение клуба в матче первого тура Лиги PARI против «Челябинска», а также исключение команды из Российской Премьер-Лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.
По словам спортсмена, любое поражение расстраивает.
«Обязано ли «Торпедо» выходить в РПЛ? У команды стоит такая задача. «Торпедо» должно было выходить в элитный дивизион, и по итогам прошлого сезона, мы добились этого. Но жираф большой, ему видней (цитата из песни Высоцкого «Жираф» – прим. Metaratings.ru)», — пояснил Червяков.
Футболист считает, что «Торпедо» нужно стать первой в истории командой, которая два года подряд выходила в РПЛ.
Напомним, «Торпедо» было исключено из состава участников РПЛ решением Российского футбольного союза из-за коррупционного скандала.
Ранее сообщалось, что игроки «Сочи» Пасевич и Никитин близки к переходу в «Торпедо». Подробнее читайте в материале «Радио 1».