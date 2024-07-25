Попов оценил шансы «Рубина» в матче с «Зенитом»

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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о том, что у команды немного шансов выиграть в матче против такого соперника, как «Зенит».
«Даю «Рубину» 5% на успех в матче с «Зенитом». Петербуржцы стали очень мощными, во всех линиях есть баланс. «Зенит» играет очень разнообразно, есть креативные футболисты в атаке. Глушенков всё больше раскрывается. <…> Не думаю, что «Зенит» упустит свои моменты. «Рубину» такой соперник не по зубам», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Попов.
Ранее бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявлял, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности. При этом он отмечал, что конкуренцию команде в новом сезоне РПЛ могут составить «Динамо», а также «Краснодар» и ЦСКА.
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