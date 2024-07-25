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Попов оценил шансы «Рубина» в матче с «Зенитом»

25 июля 2024, 18:39
Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о том, что у команды немного шансов выиграть в матче против такого соперника, как «Зенит».


«Даю «Рубину» 5% на успех в матче с «Зенитом». Петербуржцы стали очень мощными, во всех линиях есть баланс. «Зенит» играет очень разнообразно, есть креативные футболисты в атаке. Глушенков всё больше раскрывается. <…> Не думаю, что «Зенит» упустит свои моменты. «Рубину» такой соперник не по зубам», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Попов.

Ранее бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев заявлял, что «Зенит» стал российской «Баварией» из-за своего многолетнего чемпионства и стабильности. При этом он отмечал, что конкуренцию команде в новом сезоне РПЛ могут составить «Динамо», а также «Краснодар» и ЦСКА.

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#рпл
#футбол
Участники Олимпийских игр в Париже проверили антисекс-кровати на прочность
26 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/Mateescu Mugur

В Олимпийскую деревню в Париж завезли 16 тысяч антисекс-кроватей, они сделаны из картона. Соответствующие кадры были опубликованы на страницах олимпийцев в соцсетях.
Впервые антисекс-кровати появились на Олимпиаде в Токио. Своё название они получили по причине того, что на них якобы неудобно заниматься сексом, так как картон не выдерживает соответствующих нагрузок.

Спортсмены решили проверить, насколько крепкие эти кровати. Гимнаст Рис Маккленаган сделал на кровати пару кульбитов и пришел к выводу, что она достаточно крепкая.

Теннисистка из Австралии Дарья Сэвилл также оценила данную кровать. Она записала ролик, в котором бегала по ней, высоко поднимая колени, а также отбивала теннисной ракеткой несуществующие мячи. ​Уточняется, что кровать выдержала все испытания.

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Команды Овечкина и Фетисова сыграют в гала-матче турнира Ovi Cup
25 июля 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На «Арене Мытищи» 10 августа пройдут заключительные игры VI Кубка Александра Овечкина. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта, состоятся финальные поединков детских команд, а также гала-матч легенд хоккея.
«Вместе с капитанами Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым на лёд выйдут Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и другие прославленные хоккеисты. После гала-матча в ледовом дворце состоится финальная игра детского турнира, исход которой определит обладателя главного трофея – переходящего кубка. Победителей и призёров наградит лично Овечкин», – говорится в сообщении.
В заключительный день соревнований пройдёт и киберспортивный турнир по хоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей.

С 10:00 все желающие смогут принять участие в игровых активностях на «Арене Мытищи». А гала-матч начнётся в 11:00.

Вход для зрителей будет свободным. Регистрация открыта на сайте.

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Владимир Сочнов назвал «Спартак» средней командой
25 июля 2024, 18:44

Фото: iStock/papa42

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов оценил игру команды в матче с «Оренбургом» в рамках РПЛ.
Он признался, что игра команды ему не понравилась, сейчас клуб выглядит средне.

«Не нравится команда. Вообще не тот «Спартак», который хотели бы видеть болельщики. Пока ни у кого, кто там был из тренеров, не получилось наладить спартаковскую игру. То тренеры не подходят, то футболисты не те. Моментов даже тех, за которые любят футбол, не видно. Пока «Спартак» выглядит как средняя команда. Что дальше будет, не знаю», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Сочнов.

Ранее бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказал мнение о том, что у команды немного шансов выиграть в матче против такого соперника, как «Зенит».

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Мелантьев назвал ситуацию в гребле на каноэ на Олимпиаде авантюрой
25 июля 2024, 18:30

Фото: iStock/chaiyon021

Российский гребец-каноист, многократный чемпион мира Виктор Мелантьев усомнился в перспективах российских олимпийцев Захара Петрова и Алексея Коровашкова.
Он объяснил, что та ситуация, которая произошла со спортсменами в рамках Олимпиады в Париже, напоминает авантюру.

«Ситуация похожа больше на какую-то авантюру. Изначально была двойка Михаил Павлов – Захар Петров. Павлова отстранили, но взяли лицензию Иван Штыль с Коровашковым. Штыля после не допустили. Остались двое левых ребят из разных экипажей – Петров и Коровашков. Они сели вместе от безысходности, но в какое-то чудо можно верить до конца. Всегда есть шанс, но в таком профессиональном спорте, а тем более на Олимпийских играх, в чудо верится слабо», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мелантьев.

Ранее сообщалось, что список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх, может быть не окончательным.

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#мнение
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Алдонин допустил высший уровень игры Акинфеева
25 июля 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин предположил, что вратарь Игорь Акинфеев может и сейчас показать высшее мастерства в матчах РПЛ.
«Если у него всё в порядке со здоровьем, то он ещё долго будет давать фору молодым. Тут уже встает вопрос его желания и физических возможностей. Если он в форме, то он будет играть на высшем уровне. Меня вообще не удивляет его игра на ноль и попадание в стартовый состав», — отметил в беседе с Metaratings.ru Алдонин.

Напомним, в первом официальном матче сезона-2024/25 РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом».

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказывал мнение о том, что команде нужно продать нападающего Александра Соболева, если он не желает более развиваться в рамках клуба.

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#футболист
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CAS оставил в силе решение лишить российских фигуристов золота за Олимпиаду-2022
25 июля 2024, 17:20

Фото: istockphoto/Natalia Kirsanova

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов, оставив в силе решение лишить сборную РФ золота за Олимпиаду-2022. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает РИА Новости.
Изначально спортсменов лишил первого места Международный союз конькобежцев. Российские организации и сами фигуристы подали апелляции в надежде все же получить золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Российская сборная победила на командном турнире в начале 2022 года, а 8 февраля ее пробы двухмесячной давности признали нарушающими антидопинговые правила. В связи с этим все последующие награды спортсменки и ее сборной аннулировали.

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Подмосковный пловец Акимов завоевал вторую медаль Кубка России
25 июля 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал на Кубке России по плаванию спортсмен из Московской области Роман Акимов, это его вторая награда на данных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Роман Акимов из городского округа Мытищи стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат составил 3 минуты и 49,29. Золото в этой категории завоевал Савелий Лузин из Свердловской области, приплывший быстрее Акимова на 0,07 секунды. А бронзовая медаль досталась москвичу Даниилу Шаталову», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что днём ранее Роман Акимов выиграл серебряную медаль Кубка России на в заплыве на 200 метров вольным стилем. Кроме того, представительница Подмосковья Дарья Рогожинова завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Соревнования проводятся с 23 по 28 июля в Екатеринбурге.

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В Пушкинском округе проведут велосипедную кантри-гонку SableRace
25 июля 2024, 13:54

Фото: iStock/stefanschurr

Третий этап велосипедной кантри-гонки SableRace состоится 3 августа в Пушкинском городском округе, старт заездам будет дан неподалёку от деревни Паршино, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта Пушкинского округа.
«Заезды в рамках гонки планируется начать в полдень. Награждение назначено примерно на 15:30», — отмечается в сообщении.
В соревнованиях примут участие 120 человек. Для них организовано четыре категории заездов: для мужчин (возрастные ограничения — от 14 лет), женщин (также от 14 лет), категория «Элита», в которой будут соревноваться мужчины от 18 лет, и категория «Электро» для мужчин и женщин от 14 лет с электровелосипедами.

Для всех зарегистрированных участников будет организовано питание.

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#спорт
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#пушкинский округ
#велосипеды
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Аргентина подала жалобу в ФИФА после скандала в матче с Марокко на Олимпиаде
25 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/FotografieLink

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) после скандального матча с Марокко на турнире Олимпийских игр. В ней содержатся требования принять меры к обеспечению безопасности участников соревнований.
Документ опубликован пресс-службой AFA. В игре с Марокко к основному времени матча было добавлено 15 минут из=за постоянных остановок игры, в том числе из-за непристойного поведения аргентинских болельщиц на трибунах, которые выражали симпатии любимой команде топлес.

На 106-й минуте матча Аргентина забила второй мяч, тем самым сделав счёт ничейным — 2:2. Это вызвало бурю негодования марокканских болельщиков. В аргентинцев полетели бутылки и петарды, а некоторые разгорячённые фанаты выбежали на поле. Судья увёл футболистов в подтрибунное помещение, так как находиться на газоне становилось небезопасно.

Однако финальный свисток ещё не прозвучал и формально матч не был закончен. Его решили продолжить только через два часа. Футболистам дали время размяться, но играть им по сути не пришлось. После трёх минут видео-просмотров арбитры VAR (видео-рефери - прим. ред.) определили, что в момент взятия ворот игрок сборной Аргентины находился в положении «вне игры» и гол аргентинцев был отменён. Судья дал финальный свисток, который зафиксировал сенсационную победу Марокко 2:1.

AFA выразила протест в связи с неподобающим поведением марокканских болельщиков, а также потребовала от ФИФА и организаторов Олимпиады принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников матчей.

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