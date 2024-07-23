Радимов назвал главную задачу «Химок»

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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил перспективы «Химок» в РПЛ, отметив, что основной задачей команды будет сохранить за собой место в Лиге.
«После смены тренера команда стала показывать более атакующий футбол. Но насколько их хватит на это. Все ведь уже посмеялись над тем, наберут ли они состав общим возрастом за триста лет. Ветеранов у них много. Заболотный вот уже помог, забил мяч в этой игре. Но на длинной дистанции это будет проблематично. Для команды главная задача — сохранить прописку в РПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.
Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
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