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Радимов назвал главную задачу «Химок»

23 июля 2024, 19:02
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов оценил перспективы «Химок» в РПЛ, отметив, что основной задачей команды будет сохранить за собой место в Лиге.


«После смены тренера команда стала показывать более атакующий футбол. Но насколько их хватит на это. Все ведь уже посмеялись над тем, наберут ли они состав общим возрастом за триста лет. Ветеранов у них много. Заболотный вот уже помог, забил мяч в этой игре. Но на длинной дистанции это будет проблематично. Для команды главная задача — сохранить прописку в РПЛ», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.

Ранее бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.

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#спорт
#футбол
#рпл
#футболист
#химки
Семшов назвал уход Фернандеса из «Зенита» ожидаемым
23 июля 2024, 19:15

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал сообщение о том, что бразильский защитник Марио Фернандес покинет «Зенит».
Семшов отметил, что такой исход был ожидаемым.

«Можно сказать, что Марио принял неудачное решение вернуться в Россию. В «Зените» у него не получилось. Многие футболисты говорят, что уровень нашего чемпионата уже не тот, что был. Каждый игрок может преподнести сюрприз. Захочет ли Марио выступать за команду не из верхней части таблицы, это уже другой вопрос. Год или два Фернандес может поиграть на уровне РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.

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#спорт
#рпл
#футболист
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Подмосковные гребцы завоевали 17 медалей чемпионата России
23 июля 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золото в копилку подмосковной сборной принесли Максим Спесивцев в дисциплинах «байдарка-одиночка мужчины 1000 метров» и «байдарка-одиночка мужчины 5000 метров», Сергей Свинарев в дисциплине «С-1 мужчины 200 метров», Максим Оселёдко в дисциплине «байдарка-одиночка мужчины 200 метров», а также Елена Анюшина в дисциплине «байдарка-двойка 1000 метров» и Иван Дмитриев в дисциплине «каноэ-двойка 1000 метров», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевала Елена Анюшина в заплыве «байдарка-двойка женщины 500 метров» и в составе сборной команды в заплыве «байдарка-четверка женщины 500 метров». Вторыми также стали Максим Спесивцев и Виталий Ершов в мужском заплыве на байдарке-четверке на 500 метров, Иван Дмитриев в заплыве «каноэ-одиночка мужчины 5000 метров» и Владислав Литовка в заплыве «К-2 мужчины 500 метров».

Кроме того, серебро завоевал представитель Московской области Максим Оселёдко в дисциплинах «байдарка-одиночка 200 метров» и «байдарка-двойка 500 метров».

Бронзовые награды выиграли и Елена Анюшина в одиночном заплыве байдарочниц на 500 метров, а также Максим Специвцев и Виталий Ершов в дисциплине «байдарка-двойка мужчины 500 метров».

Соревнования проводились в Воронеже с 17 по 23 июля.

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#чемпионат россии
#гребля
#медали
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Подмосковье примет четыре старта Кубка чемпионов по плаванию на открытой воде
23 июля 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье до конца лета пройдёт серия из четырёх заплывов на открытой воде в рамках первого в России международного Кубка чемпионов Swimcup. На старт выйдут любители и профессионалы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первые соревнования состоятся 28 июля на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в Мытищах. Следующий заплыв пройдёт 11 августа на Пестовском водохранилище городского округа Пушкинский. Затем пловцы соберутся в Красногорске на пляже Рублёво в акватории бухты Живописной. Заключительный старт будет дан 31 августа на Озернинском водохранилище в Рузском городском округе.
«Старты в Московской области традиционно собирают сильнейших участников из разных регионов страны благодаря транспортной доступности и красоте локаций. Заплывы в Подмосковье особенно любимы поклонниками плавания. Этот сезон можно назвать одним из самых ярких за всё время существования стартов Swimcup. Невероятно интересно наблюдать за противостоянием профессионалов, опытных любителей и заряженных энергией новичков», – сказал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Найти подробную информацию и зарегистрироваться на заплывы серии можно на сайте мероприятия.

Как напомнили в министерстве, в Московской области в этом летнем сезоне прошло три турнира Кубка чемпионов Swimcup. Суммарно они собрали более 1,5 тыс. любителей плавания.

Старты международной серии регионе проходят при поддержке Минспорта Подмосковья и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Серия заплывов в этом году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Подробнее узнать о проекте можно на сайте.

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#спорт
#минспорт мо
#плавание
#подмосковье
#московская область
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Богатырев назвал фаворита в возможном поединке Штыркова с Минеевым
23 июля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Финалист Гран-при ACA в тяжелом весе Адам Богатырев заявил, что в поединке бойцов Владимира Минеева и Ивана Штыркова фаворитом был бы последний.
«Штырков против Минеева – это настоящий конкурентный бой. Иван уже побывал на поле, где Владимир царствует. Сейчас нейтральная территория. Штырков будет фаворитом. Он тяжело бьёт и может побороться. Единственное, в пяти раундах у него могут быть проблемы с бензобаком. Три раунда же он может выиграть уверенно», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Богатырев.

А бывший чемпион мира Григорий Дрозд заявил, что поединок российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова не совсем про спорт.

«Не совсем корректно сравнивать бой между Минеевым и Исмаиловым с противостоянием Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Речь идёт о спортсменах принципиально иного класса. Надо понимать, что это история не про спорт. Здесь медийные люди, обладающие большой аудиторией, попытались заработать. Разговор о боксе не стоял. Они просто выбрали некий инструмент для зарабатывания денег и добились своей цели», — отметил в беседе с RT Дрозд.

Ранее тренер Рамазан Исмаилов оценил выступление своего брата Магомеда Исмаилова в поединке с Владимиром Минеевым, отметив недостаточную подготовку первого.

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#спорт
#тренер
#бокс
#люди
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Тренер Исмаилов раскритиковал выступление брата в поединке с Минеевым
23 июля 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Тренер Рамазан Исмаилов оценил выступление своего брата Магомеда Исмаилова в поединке с Владимиром Минеевым, отметив недостаточную подготовку первого.
«С такой подготовкой он и Ивану Штыркову бы проиграл. И Александру Шлеменко мог проиграть. Слишком много застаивался. Минимум работы корпусом. Стоял на вытянутой руки и пропускал. Для решения проблемы нужно больше времени на подготовку. Нынешнего времени хватило только на восстановление. Для полноценной подготовки нужно было еще два месяца», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Исмаилов.

Он также отметил, что на исход поединка повлияла недооценка физической формы Минеева.

А российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков допустил повторный поединок Исмаилова и Минеева.

«Противостояние Исмаилова и Минеева изначально привлекло внимание благодаря давней истории конфликта. Мне кажется, они изначально договорились, что проведут один бой по правилам бокса, а второй — в смешанных единоборствах. Они вполне могут в третий раз сразиться в ММА. Последнее противостояние в клетке тоже осталось за Владимиром, поэтому Лысый Хищник горит желанием взять реванш», — пояснил в беседе с RT Корешков.

Ранее сообщалось, что в борьбе за чемпионский титул проиграл российский боксер Давид Аванесян своему оппоненту из США Джарону Эннису, защитившему звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

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#бокс
#победители
#спорт
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Первый этап Кубка Карякина в Королёве собрал более 300 шахматистов
23 июля 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В стартовом турнире Кубка Сергея Карякина приняли участие более 300 опытных и начинающих шахматистов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Соревнования прошли в центральном парке Королёва.
«Спасибо всем, кто сегодня сюда пришёл! Если бы не было такого живого интереса, такого количества детей, мы бы здесь не находились. Это всё для вас, чтобы дети могли участвовать в турнирах, набираться опыта. Всем удачи, хорошей игры, красивых партий, ярких комбинаций и побед» – напутствовал участников чемпион мира по блицу и рапиду, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.
Вместе с чемпионом Европы, международным гроссмейстером Владимиром Поткиным он провёл сеанс одновременной игры. Именитым шахматистам противостояли ведущие юниоры региона. Победителю первенства России до 15 лет Святославу Лисенкову удалось завершить партию вничью. Своим выступлением в сеансе одновременной игры он сделал серьёзную заявку на победу в открытом турнире. В результате шахматному вундеркинду удалось одержать семь побед из семи. Второе место занял Сергей Волков. Бронза – на счету Андрея Сбитнева. Все призёры представляли Московскую область.

В открытом турнире разыгрывали медали среди женщин и ветеранов. У представительниц прекрасного пола третьей стала Екатерина Поддаева из Московской области. Среди ветеранов победу праздновал 81-летний житель Подмосковья Анатолий Калинин. Второе и третье места заняли Михаил Григорьев и Владимир Бакашинов из Московской области.

В соревнованиях мальчиков и девочек 2015 года рождения и моложе стопроцентный результат показал подмосковный шахматист Илья Мальченко. На третью ступень пьедестала поднялся Владимир Новиков из Московской области. У девочек золотая награда – на счету ещё одной представительницы Подмосковья Веры Перепеловой.

Как напомнили в министерстве, в этом году Кубок Сергея Карякина проходит в два этапа. Второй состоится 11 августа в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Ёлочки».

Найти подробную информацию о соревнованиях можно на сайте.

Впервые турнир состоялся в Подмосковье в 2022 году. Сейчас он стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#нацпроекты
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Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
23 июля 2024, 12:16

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и член Международного олимпийского комитета (МОК), не присутствует на сессии организации в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер.
«После окончания своего срока полномочий Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК. В августе 2016 года она была избрана в эту комиссию на восьмилетний срок. Кроме того, с 2023 года Елена Исинбаева является членом комиссии по олимпийскому образованию», — сообщили в РИА Новости ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК) .

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне она стала бронзовым призёром.

МОК разрешил российским спортсменам участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, утвердив специальный флаг и гимн. Однако на церемонии открытия они не будут участвовать в параде атлетов, а их медали не будут учитываться в медальной таблице.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «международные чиновники искажают смысл олимпийского движения и наносят ущерб международному спорту».

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#Елена Исинбаева
#олимпиада 2024
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Петржела выразил уверенность в завершении карьеры Дзюбы в РПЛ
22 июля 2024, 18:27

Фото: iStock/Алексей Филиппов

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что карьера 35-летнего форварда Артёма Дзюбы в рамках РПЛ почти со стопроцентной вероятностью завершена.
«Карьера Дзюбы в РПЛ завершена с вероятностью 99%. Кому нужен 35-летний игрок, который не проходил подготовку к сезону на летних сборах? Поэтому сложно представить, что какой-то клуб РПЛ рискнёт его подписать», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник, напротив, выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет. При этом он отмечал, что возраст футболиста (35 лет) не является критическим в современном спорте.

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#спорт
#возраст
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#мнение
#контракт
#рпл
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Губерниев нашёл связь между предвыборной гонкой в США и игрой «Спартака»
22 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/matimix

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» сейчас переживает период турбулентности.
Он отметил, что команда вновь ошиблась с тренером.

«Проблема иностранных тренеров в том, что они или не знают футболистов, или не хотят знать. После первого тура тренера не уволят, но странно, что клуб переносит свои проблемы из сезона в сезон. Думаю, что турбулентность в стане демократов сказывается на «Спартаке». А выдвижение Камаллы Харрис будет означать серьёзные проблемы в атаке у красно-белых. Если бы была Мишель Обама, тогда был бы шанс на хорошую игру в атаке», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Губерниев.

Комментатор подчеркнул, что России нужен сильный «Спартак».

Ранее бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков заявил, что крепкую конкуренцию команде в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) могут составить ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».

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#спорт
#клуб
#спартак
#рпл
#сша
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