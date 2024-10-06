Послы РФ в Хельсинки заявили про критический уровень русофобии в Финляндии

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin
Уровень русофобских настроений в Финляндии достиг критической отметки, включая сферу спорта. Об этом заявили в российском посольстве на территории республики.
Таким образом дипломаты прокомментировали срыв футбольного матча в Турку, 3 октября. В адрес игроков, имеющих российское происхождение и выступающих за финский «Яро», посыпались оскорбления по национальному признаку.
Послы отметили, что такие инциденты усиливают расистские настроения, причем происходит подобное не впервые.
Читайте также:
Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
В ГД призвали посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии
Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Послы отметили, что такие инциденты усиливают расистские настроения, причем происходит подобное не впервые.
«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны…» — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.В посольстве надеются, что виновников привлекут к дисциплинарной ответственности, а подобные инциденты будут предотвращены в будущем.
Читайте также:
Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
В ГД призвали посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии
Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Никита Кротов