Послы РФ в Хельсинки заявили про критический уровень русофобии в Финляндии

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал сообщения о том, что он стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с зарплатой в $149,2 млн, заявив, что половину заработанных им денег забирают налоги. Его слова приводит «Матч ТВ». Все упоминаемые его доходы Овечкин предложил делить на два.