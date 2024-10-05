В ГД призвали посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с оскорблениями российских игроков во время футбольного матча в финском Турку. По его мнению, на данную ситуацию должны отреагировать в посольстве России в Финляндии.
Накануне во время игры команды ТПС из Турку с клубом «Яро» из Пиетарсаари группа болельщиков принялась оскорблять игроков с российским гражданством Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. Причём последний родился в Финляндии, у него есть, кроме российского, также и финский паспорт, а его отец и старшие братья Алексей и Роман были ведущими игроками финской сборной. Матч был прерван в конце первого тайма, охрана вывела семерых хулиганов со стадиона, а спортивный директор ТПС принёс извинения за поведение зрителей.
Свищев назвал положительным моментом хотя бы то, что игра была остановлена, а зарвавшихся русофобов удалили с трибун. Правда финская сторона, чтобы не быть заподозренной в симпатиях к россиянам, подала этот случай под соусом борьбы с расизмом. Депутат считает, что дипломаты из российского посольства в Финляндии должны отреагировать на случившееся.
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Свищев назвал положительным моментом хотя бы то, что игра была остановлена, а зарвавшихся русофобов удалили с трибун. Правда финская сторона, чтобы не быть заподозренной в симпатиях к россиянам, подала этот случай под соусом борьбы с расизмом. Депутат считает, что дипломаты из российского посольства в Финляндии должны отреагировать на случившееся.
«Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти», — подчеркнул парламентарий.
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Александр Бойцов