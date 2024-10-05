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В ГД призвали посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии

05 октября 2024, 14:55
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с оскорблениями российских игроков во время футбольного матча в финском Турку. По его мнению, на данную ситуацию должны отреагировать в посольстве России в Финляндии.
Накануне во время игры команды ТПС из Турку с клубом «Яро» из Пиетарсаари группа болельщиков принялась оскорблять игроков с российским гражданством Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. Причём последний родился в Финляндии, у него есть, кроме российского, также и финский паспорт, а его отец и старшие братья Алексей и Роман были ведущими игроками финской сборной. Матч был прерван в конце первого тайма, охрана вывела семерых хулиганов со стадиона, а спортивный директор ТПС принёс извинения за поведение зрителей.

Свищев назвал положительным моментом хотя бы то, что игра была остановлена, а зарвавшихся русофобов удалили с трибун. Правда финская сторона, чтобы не быть заподозренной в симпатиях к россиянам, подала этот случай под соусом борьбы с расизмом. Депутат считает, что дипломаты из российского посольства в Финляндии должны отреагировать на случившееся.



«Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти», — подчеркнул парламентарий.

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#финляндия
Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Сборная Пакистана отказалась от товарищеского матча с Россией в октябре
05 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/Andreyuu

Сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Об этом сообщил 5 октября телеканал Geo.
Спортсменов из Пакистана пригласил Российский футбольный союз (РФС), который был готов взять на себя все расходы на проведение матча. Сообщается, что пакистанские футболисты отказались от матча с Россией из-за нехватки времени на подготовку.

По данным Geo, федерация футбола Пакистана предложила перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил эту дату.

23 сентября футбольный союз России объявил расширенный состав сборной на октябрь. В него вошли 42 футболиста. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что спортсменам необходимо хорошо играть и побеждать, чтобы повысить посещаемость футбольных матчей.

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Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков
04 октября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футбольный матч в финском городе Турку между местной командой ТПС и клубом «Яро» из Пиетарсаари был прерван. Причиной стали оскорбления, которые неслись с трибун в адрес игроков гостевой команды Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко.
Как сообщает финская газета Yle, Лазарев является гражданином России, он уже несколько лет выступает за финские клубы. У Ерёменко, который родился в Финляндии и чей отец, Алексей Ерёменко-старший, и старшие братья, Алексей и Роман, были в своё время ведущими игроками финской сборной, есть как финский, так и российский паспорт. В 2018 году Сергей, который ранее прошёл все юношеские и молодёжные сборные Финляндии, принял решение выступать за сборную России и подал заявление на смену спортивного гражданства.

Оскорбительные выкрики, из-за которых пришлось остановить игру, начали раздаваться в конце первого тайма. Охрана стадиона выдворила с трибуны семерых зрителей, оскорблявших российских игроков. Спортивный директор ТПС Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков.

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Коровашков заявил о большом таланте Петрова
04 октября 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Коровашков назвал российского гребца Захара Петрова по-настоящему талантливым спортсменом и выразил радость возвращению петрову всех наград.
«Я очень рад за Захара! Он заслужил это «золото» в честной борьбе. Петров – очень перспективный каноист. Сейчас никто не обгонит его в каноэ-одиночке, он сильнейший. У него большой талант. Русские каноисты традиционно сильнейшие в мире, и сейчас у нас есть Захар Петров. С радостью буду передавать ему свой опыт, который накопил за карьеру», – высказался в беседе с Metaratings.ru Коровашков.

При этом Россия славится е только талантливыми каноистами, но и спортсменами других видов. Так, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу петербуржец Сергей Скольский уже установил 16 рекордов и готовится к новому.

«Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В тяжёлую атлетику пришёл в 14 лет и больше уже не покидал спортзал. Примером для подражания стал мой лучший друг, который жал от груди 100 кг. В 16 лет мне удалось не только выжать свою «сотку», но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу», – рассказал о себе в беседе с «Петербургским дневником» Скольский.

Ранее сообщалось, что Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, вернув российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.

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#спорт
#россия
#чемпионат россии
#медаль
#золото
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Экс-футболист сборной России Мостовой экстренно прооперирован по поводу почек
04 октября 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшего футболиста московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александра Мостового экстренно госпитализировали. Ему была сделана операция по поводу камней в почках.
Бывший спортсмен почувствовал себя неважно вечером во вторник, передаёт РИА Новости. На следующий день ему резко стало хуже, потребовалась экстренная госпитализация. По словам самого Мостового, «зашевелился» камень в почке. Потребовалось хирургическое вмешательство. После операции 56-летний Александр чувствует себя удовлетворительно, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Александр Мостовой играл за московский «Спартак» и вместе с командой становился чемпионом ещё СССР. Затем он уехал за границу и выступал за различные зарубежные клубы — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». Наибольших успехов футболист добился в испанской «Сельте» из Виго, в которой отыграл восемь сезонов и с которым выиграл Кубок Интертото. В Виго болельщики прозвали Мостового «Царь». Сейчас около городского стадиона ему установлен памятник. За сборную России игрок провёл 50 матчей и забил в них 10 голов.

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#футболист
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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на чемпионате ЦФО
04 октября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку областной команды принесли Ксения Здор, выступавшая в весовой категории 57 кг, Елизавета Кадымова в весовой категории 53 кг, Камила Гостенкова в весовой категории 49 кг, Сабина Омарова в весовой категории 67 кг, Амина Сайпова в весовой категории 46 кг, Арам Мурадян в весовой категории 58 кг и Иван Ермаков в весовой категории 54 килограмма», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсменки и спортсмены Вероника Макеева, Мария Масенкова, Хайбула Курбанов, Софья Соловьёва и Кирилл Панасенков. А бронзовые медали завоевали Надежда Кучмаева, Софья Заварыкина, Карим Архангельский, Тимур Михайлин и Ангелина Лифарь.

Всего в соревнования приняли участие около ста спортсменов из девяти российских регионов.

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#минспорта мо
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#цфо
#чемпионат
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Путин наградил орденом советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бориса Михайлова
04 октября 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин наградил советского хоккеиста и тренера Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в указе главы государства, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что члена международной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА» представили к награде за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу в этой области.

Борис Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, серебряным призёром Олимпиады-1980, восьмикратным чемпионов мира и одиннадцатикратным чемпионом СССР в составе хоккейного клуба ЦСКА.

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В Королёве отменили матч местных жителей с «Легендами футбола»
04 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Marcus Millo

Завершающий матч третьего летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор», который должен был состояться в пятницу, 4 октября, на стадионе «Чайка» в Королёве, отменён из-за плохой погоды, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уважаемые любители футбола! В связи с неблагоприятными погодными условиями матч команды «Легенды футбола» с жителями Королёва отменяется. Приносим извинения за дождливые новости», — написали представители министерства в официальном Telegram-канале.
Спортивный проект «Выходи во двор» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2022 года. На матчах в разных округах Подмосковья команды местных жителей выходят против знаменитых спортсменов, выступающих за команду «Легенды футбола».

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Российскому гребцу Петрову вернули отобранное ранее золото чемпионата мира
04 октября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/6okean

Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворило апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и вернуло российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.
Об этом РИА Новости рассказала генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова. В конце августа на чемпионате мира в узбекском Самарканде российского гребца лишили золотой медали на дистанции 500 метров, хотя его лодка пересекла финишную черту первой. Дело в том, что каноэ Петрова перевернулось перед самым финишем, а сам он упал в воду.

Сначала организаторы соревнований отметили россиянина как не финишировавшего. После его апелляции жюри пересмотрела своё решение, и Петрову вернули золотую медаль. Однако затем четыре страны опротестовали решение организаторов турнира, и у российского спортсмена во второй раз отобрали победу.

Наконец, совет директоров ICF рассмотрел апелляцию ВФГБК и принял решение присудить Петрову вторую золотую медаль. Теперь у заезда чемпионата мира на 500 метров официально два победителя.

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«Витязь» разгромил «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
04 октября 2024, 14:53

Фото: сайт ХК «Витязь»

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» разгромил на домашней площадке китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счётом 7:2 (3:0, 3:0, 1:2), сообщается на сайте команды из Московской области.
У победителей дубли сделали Фредерик Готье и Иван Воробьёв. По одной шайбе забросили Иван Савчик, Дерек Барак и Александр Дарьин.
«Мы ждали этого соперника с двояким ощущением. Соперник показал в предыдущих двух матчах очень хорошую, качественную игру. Мы хорошо настроились. Молодцы ребята, надо отдать им должное. Не обошлось и без везения. Сегодня с реализацией было всё в порядке», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
«Витязь» набрал 10 очков располагается на девятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Куньлунь» по дополнительным показателям.

В следующем матче подмосковный коллектив примет московское «Динамо», «Куньлунь». Игра запланирована на 6 октября.

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