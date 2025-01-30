Стало известно о возможном расторжении контракта между ЦСКА и Помазуном

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Бывший вратарь ЦСКА Дмитрий Тяпушкин заявил, что у его бывшего клуба напрашивается расторжение контракта с вратарем Ильей Помазуном. Так он прокомментировал сентябрьское отстранение голкипера от тренировок с основой после того, как тот в одном из интервью не исключил возможный переход в «Спартак».
«Напрашивается расторжение контракта между ЦСКА и Помазуном. У Ильи долгосрочный контракт с «армейцами». Я знаю его еще с академии ЦСКА, работал с ним в то время. Он был талантливым мальчишкой. Чем дольше он не будет играть, тем хуже для него. Жалко парня. Не знаю, есть ли у него конфликт с Николичем или нет, но жаль, что отличный вратарь попал в такую неприятную ситуацию. Для меня это очень обидно», — поделился Тяпушкин в беседе с Metaratings.ru.Напомним, ранее сообщалось, что Помазун — один из основных вариантов «Спартака» на роль запасного голкипера. Переход вратаря может произойти еще этой зимой.
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