13 января 2026, 18:02

Валерий Харламов (Фото: скриншот д/ф «Валерий Харламов. На высокой скорости»)

Валерий Харламов — имя, от которого по сей день мурашки бегут по коже у поклонников хоккея по всему миру. Заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, человек-легенда, чей 17-й номер навсегда стал символом гения, мужества и виртуозной игры. В свои 33 года он был на пике славы, кумиром миллионов, олицетворением целой победной эпохи советского спорта. Но 27 августа 1981 года яркая звезда, зажжённая 14 января 1948-го, погасла в мгновение, оставив после себя не только легенду о непревзойдённом таланте, но и шлейф горьких вопросов, мистических совпадений и невосполнимой утраты. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Воля против диагноза: как зажглась звезда Харламова Любовь, ведущая к бездне Последний вираж Харламова



Воля против диагноза: как зажглась звезда Харламова

Валерий Харламов (Фото: скриншот д/ф «Валерий Харламов. На высокой скорости»)

Любовь, ведущая к бездне

Валерий и Ирина Харламовы (Фото: скриншот д/ф «Валерий Харламов. На высокой скорости»)

Последний вираж Харламова