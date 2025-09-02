«Появляется дрожь в коленках»: Игнатьев высказался о таланте молодых игроков ЦСКА и «Локомотива»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и отметил высокий потенциал молодёжи в составах «армейцев» и «Локомотива».
По его словам, появление выдающихся игроков — часто загадка. Он подчеркнул, что молодым важно постоянно получать игровую практику.
«Когда молодой игрок не знает, будет ли он играть в следующем матче, появляется дрожь в коленках, и развитию это мешает», — сказал собеседник портала Metaratings.
В текущем сезоне 20-летний Кисляк провёл 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи; Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €8 млн. После семи туров РПЛ ЦСКА и «Локомотив» набрали по 15 очков и делят 2–3-е места в таблице.