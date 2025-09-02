«Появляется дрожь в коленках»: Игнатьев высказался о таланте молодых игроков ЦСКА и «Локомотива»

02 сентября 2025, 18:53

Metaratings: Игнатьев отметил талант молодых игроков ЦСКА и «Локомотива»

Фото: istockphoto/master1305

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и отметил высокий потенциал молодёжи в составах «армейцев» и «Локомотива».





По его словам, появление выдающихся игроков — часто загадка. Он подчеркнул, что молодым важно постоянно получать игровую практику.





«Когда молодой игрок не знает, будет ли он играть в следующем матче, появляется дрожь в коленках, и развитию это мешает», — сказал собеседник портала Metaratings.