«Торпедо» может усилиться Осиповым или Трошечкиным
Metaratings.ru сообщает, что московское «Торпедо» рассматривает варианты усиления позиции опорного полузащитника. В шорт-листе клуба — Александр Осипов из «Сочи» и Александр Трошечкин из «Пари НН».
29-летний Трошечкин в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча за нижегородцев, и клуб готов отпустить игрока. Осипов, которому 26 лет, сыграл 3 встречи в РПЛ и 2 матча в Кубке России, однако «Сочи» готов рассмотреть его трансфер ради освобождения места в заявке.
Переговоры по Осипову уже начались, однако окончательное решение в «Торпедо» отложено до назначения нового главного тренера.
